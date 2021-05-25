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Происшествия25 мая 2021 15:00

Вырыли пять могил: в Пермском крае простились с семьей, погибшей в страшной трагедии

Единственным, кто остался жив в этой семье – это старший сын
Борис МеркушевБорис Меркушев
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По факту гибели людей следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело

По факту гибели людей следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело

Фото: архив "КП"

- Похоронили всех рядышком, в родном селе, - говорит родственник погибшей на пожаре семьи Альгиз. - Помогали и местные жители, и социальные службы, и неравнодушные люди. Проститься приехали и родственники, и местные жители. Наверное, я пока еще не до конца осознал, что произошло. Точная причина пожара пока тоже неизвестна, ждем заключения экспертизы.

Напомним, ужасная трагедия случилась в ночь на четверг, 20 мая в деревне Усть-Турка Кунгурского района в Пермском крае. Во время пожара в частном доме сгорела семья из пяти человек.

Дом, где произошла трагедия. Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Предварительно, пожар начался в бане, которая находилась под одной крышей с домом. Огонь быстро распространялся, не оставив шансов выбраться наружу спящим людям. В огне погибла 73-летняя бабушка, две ее дочери 49 и 45 лет, муж одной из женщин и их 23-летний сын. Пожар полностью уничтожил дом, баню и надворные постройки. Единственным, кто остался жив в этой семье – это старший сын Альгиз, который жил отдельно.

По факту гибели людей на пожаре следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование уголовного дела взял под личный контроль руководитель краевого Следственного управления.

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