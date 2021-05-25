В Прикамье развернулась борьба с вредным борщевиком

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Осенью прошлого года в Прикамье на заседании краевого правительства рассмотрели программу по борьбе борщевиком Сосновского.

Этот сорняк уже окрестили «зеленое зло» - он захватывает любые пространства: обочины дорог, поля, дачные участки, скверы в населенных пунктах. Вредное растение засоряет пашню и может вызвать у людей ожоги кожи.

- У тех, кто не любит землю, она будет зарастать борщевиком, а те, кто ценит ее, должны объявить ему борьбу! - с таким призывом тогда обратился губернатор Дмитрий Махонин.

И вот в конце мая этого года на заседании правительства Пермского края вновь подняли этот вопрос. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Юрий Крестьянников выступил с докладом о том, как реализуется план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в нашем регионе.

Срезать борщевик нужно до того, как созреют корзиночки с семенами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- С этой проблемой можно справиться, если только объединить все силы, выполнять работы в комплексе, - отметил Юрий Крестьянников. - В этом году в Прикамье планируется обработать 5 тысяч гектаров земель, засоренных борщевиком. Из них 2400 гектаров обработают за счет средств региональной субсидии. Финансирование обработки еще около 600 гектаров будет осуществляться из других бюджетных источников. И 2 тысячи гектаров обработают владельцы частных земель.

Особое внимание уделят местам, где бывают люди

Засорение земель борщевиком в Пермском крае, как и в других регионах страны, действительно, представляет немалую проблему. Так, по данным краевого Минсельхоза, площадь его произрастания сейчас охватывает 59 тысяч гектаров. При этом большая часть опасных сорняков засоряют земли сельхозназначения - на них борщевик занял 38 тысяч гектаров. Но немало сорняков растет и в населенных пунктов - около 9 тысяч гектаров.

- При этом именно территории, где проживают люди, должны являться приоритетом в борьбе с борщевиком, - отметил Юрий Крестьянников. - Ежегодно с 2020 года на уничтожение борщевика из краевого бюджета на условиях софинансирования с муниципальными образованиями направляется 30 миллионов рублей, муниципальные образования направляют еще 10 млн руб. - на эти средства борщевик можно убирать только на землях государственной формы собственности. Региональная субсидия предоставляется на уничтожение борщевика именно в населенных пунктах.

Борщевик пробирается вдоль дорог. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Какие территории пострадали от сорняка больше всего?

Как прозвучало на заседании краевого правительства, самое сильное засорение борщевиком отмечено в Нытвенском городском округе, в Пермском и Чернушинском районах.

Больше всего опасного сорняка - 25 тысяч гектаров - растет на землях, которые принадлежат муниципалитетам. 14 тысяч гектаров борщевика приходится на краевые земли, 12 тысяч - на частные, 8 тысяч гектаров - на федеральные.

В этом году обещают почти полностью уничтожить борщевик в десяти муниципалитетах: в Большесосновском районе, в Губахе, Березниках, Кизеле, Кунгуре, Суксуне, Чусовом, в Кочевском, Кудымкарском, Юрлинском муниципальных округах. В пяти муниципальных образованиях на землях населенных пунктов борщевик собираются уничтожить на площади от 60 до 80 процентов: в Верещагино, Добрянке, Очере, в Березовском и Ординском муниципальных округах.

В этом году подрядчики приступят к работам уже в мае-июне, когда уничтожение борщевика наиболее эффективно - до стадии цветения. В девяти муниципалитетах уже начали проводить работы. В 12-ти муниципальных образованиях заключены контракты на их проведение. В трех муниципалитетах объявлен аукцион. В четырех - документация пока готовится.

Сорняк вырастает выше человеческого роста. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Где и как уже удалось победить «зеленое зло»?

Всего за прошлый год за счет всех источников в Пермском крае борщевик уничтожили на 4300 гектарах. Работы по его уничтожению за счет средств субсидий будут проводиться в течение двух лет.

Пять муниципальных образований использовали только механический способ - выкашивали борщевик, девять - применяли химические способы борьбы с опасным растением, 17 - использовали оба метода борьбы.

В населенных пунктах за прошлый год очистили от борщевика 1037 гектаров - в основном за счет средств субсидий и бюджетов поселений, 2882 гектара сорняка уничтожили на землях сельхозназначения - в данном случае работы проводились за счет средств частных землепользователей. Еще 375 гектаров борщевика убрали на обочинах дорог.

А что, если скошенный или уничтоженный иным способом борщевик начнет отрастать вновь?

В краевом Минсельхозе отмечают: тогда подрядчики обязаны по гарантии вновь провести мероприятия по его уничтожению. В мае этого года подрядчики уже вышли на контрольные мероприятия на участки, которые обрабатывались в прошлом году.

НАША СПРАВКА

Откуда взялся этот борщевик?

- Родина борщевика Сосновского - предгорья Северного Кавказа, - объясняет доктор биологических наук, профессор ПГНИУ Сергей Овсенов. - Из-за высокой продуктивности растения после войны его решили попробовать выращивать на корм скоту. И - засеяли опытные поля в Подмосковье, Ленинградской области и в других регионах. Но от него пришлось отказаться - молоко у коров от такого корма становилось горьким. Борщевиком нельзя отравиться, но можно получить ожог - эфирные масла делают кожу «прозрачной» для ультрафиолетовых лучей. Борщевик - это однолетнее растение. Если он появился на даче, его можно выкопать с корнем или скосить до того, как созреют семена.

КСТАТИ

Могут наказать рублем

За не уничтоженный на дачном или ином земельном участке борщевик предусмотрены штрафы.

Для граждан - в размере от 500 до 2000 рублей. Для должностных лиц - от 10 до 20 тысяч рублей. Для юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей.

Контрольные мероприятия будут проводить управление Россельхознадзора по Пермскому краю и органы муниципального земельного контроля.

Куда сообщать о зарослях сорняка?

- При обнаружении борщевика Сосновского можно позвонить или направить обращение в надзорные органы, - сообщили в краевом Минсельхозе. - Они примут меры или направят обращение в нужную структуру: администрацию муниципального образования, Минсельхозпрод Пермского края, в Россельхознадзор, а в случаях произрастания борщевика в отводах дорог - в органы, ответственные за их содержание.

Кроме того, каждый житель Прикамья может заявить о проблеме с борщевиком на портале «Управляем вместе». Начиная с 2020 года, поступило и обработано более 500 таких сообщений. Все заявленные участки занесены на интерактивную карту.

С середины прошлого года на портале действует сервис, при котором на каждое обращение житель получает полный ответ о сроках проведения работ на участке либо о плане проверок в отношении собственников, которые допустили зарастание борщевиком. Таким образом, создана система работы, которая позволяет отслеживать ход уничтожения борщевика на каждом засоренном земельном участке.