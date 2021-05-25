Комсомольский проспект в Перми - и для пешеходов, и для автомобилистов

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В столице Прикамья полным ходом идет реконструкция Комсомольского проспекта. Как известно, пермякам пообещали, что в итоге на нем станет просторнее для пешеходов. Но не получится ли это в ущерб автомобильному движению?

В городской администрации объяснили, что все изменения направлены на соблюдение баланса интересов автомобилистов и пешеходов.

Комсомольскому проспекту вернут его исторический облик. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Простор для прогулок

- Комсомольскому проспекту возвращается его исторический облик, - напомнили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми. - Изначально это была улица с широкими тротуарами и тремя полосами для движения транспорта. В рамках капитального ремонта её первоначальный облик будет восстановлен. При этом будут учтены современные требования законодательства и потребности участников дорожного движения. Поскольку приоритет на главной прогулочной улице города отдан пешеходам, она стала удобнее для пеших прогулок. Так, на уже отремонтированных участках жители могут беспрепятственно двигаться по бульварной части проспекта. Такое решение будет реализовано на всем протяжении улицы.

Для того, чтобы пешеходы не задерживались на перекрестках, на некоторых светофорах будет предусмотрена стрелка для поворота налево. И машины перестанут заезжать на зебры, чтобы повернуть.

Пешеходы смогут прогуливаться по Компросу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бессистемные парковки уберут

– На всём протяжении Комсомольского проспекта задаётся единый профиль улицы и сохраняются три полосы движения, – рассказал начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис. - За счет того, что ширина этих полос в соответствии с современными нормативами уменьшена, высвобождается около 2,5 метров. Пропускная способность при этом не страдает. Дополнительное пространство используется под размещение остановочных площадок для общественного транспорта и под дополнительные полосы для поворота на перекрёстках, а в остальных случаях – под парковку.

А вот от бессистемных парковок, которые в прошлые десятилетия были беспорядочно размещены вдоль проспекта тут и там – откажутся.

- Раньше перевод жилого помещения на Компросе в нежилое требовал организации определенного числа мест для стоянки, - объяснил Максим Кис. - И предприниматели, которые выкупили квартиры на первых этажах домов для организации бизнеса, делали рядом карман по своему усмотрению. В результате парковочные места создавались вразнобой. Теперь парковочные карманы останутся только вдоль проезжей части.

Бессистемные парковки больше не будут мешать движению. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улица станет более скоростной

В целом, количество парковочных мест непосредственно на Комсомольском проспекте сократится, но их число увеличат на улицах, примыкающих к проспекту.

- Дополнительные парковочные места появляются на улицах Краснова, Полины Осипенко, 1-й Красноармейской, - сообщили в Пермской дирекции дорожного движения. - В этом году в рамках ремонта улицы Тимирязева сделают парковки по обеим сторонам проезжей части.

Более удобным Комсомольский проспект станет не только для пешеходов, но и для автомобилистов. В частности, повысится его пропускная способность.

- В местах, где это востребовано, появляются дополнительные полосы для поворота, - объяснил Максим Кис. - На двух перекрестках – у ЦУМа и на пересечении с улицей Советской - сделана четвёртая полоса движения для поворота направо. В дальнейшем подобным образом будет организован выезд с Октябрьской площади на улицы Екатерининскую и Луначарского.

На некоторых перекрестках сделают четвертую полосу для поворота. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новшества на Комсомольской площади

Некоторые изменения в организации дорожного движения произойдут и на Комсомольской площади. Городские власти заявляют, что она станет более безопасной и удобной для пассажиров общественного транспорта и пешеходов.

– В частности, на Комсомольскую площадь будет перенесена трамвайная остановка, которая сейчас находится на улице Белинского, – отметил Максим Кис. - Сейчас пассажиры вынуждены выходить из трамваев прямо на проезжую часть и пересекать два потока встречных транспортных средств. После ремонта появится специально оборудованная площадка, на которую будут выходить люди. Кроме того, на Комсомольской площади появятся пешеходные переходы вдоль створа Тихого Компроса и улицы Героев Хасана.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?

Первый этап реконструкции Комсомольского проспекта начался летом 2019 года. В прошлом году власти Перми завершили благоустройство участка от улицы Екатерининской до улицы Монастырской и начали новый этап капитального ремонта. Сейчас работы выполняются на участке от улицы Екатерининской до Комсомольской площади.

НАША СПРАВКА

Комплексное благоустройство Комсомольского проспекта должны закончить к 300-летию города. К юбилею Перми отремонтируют проезжую часть и бульвар, установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения. На тротуарах и бульварной части проспекта смонтируют люки в зверином стиле – с изображением головы медведя, символа Прикамья, названием города и датой его основания – 1723 год. Часть Комсомольского проспекта уже оборудована такими люками.

На Октябрьской площади появится пешеходная аллея, а на Комсомольской площади зона отдыха с зелёными насаждениями и малыми архитектурными формами.