Как стать школьником-миллионером? Партия «Новые люди» знает ответ

Фото предоставлено партией «Новые люди»

В Москве, в офисе ВЦИОМ состоялась совместная экспертная дискуссия этого исследовательского центра в партнерстве с партией «Новые люди». В ходе «круглого стола» с интригующим названием «Школьники-миллионеры: новая образовательная программа для будущих предпринимателей» были представлены результаты исследования о предпринимательстве среди молодежи. Этот разговор приурочили ко Дню российского предпринимательства, который отмечается 26 мая.

Эксперты пытались ответить на важные актуальные вопросы: хотят ли россияне, чтобы их дети стали предпринимателями? Какие изменения необходимы в школе уже сейчас для реализации предпринимательского потенциала? Как бюрократический аппарат уничтожает инициативы людей? Какие три фобии существуют у будущих предпринимателей? Что партия «Новые люди» планирует реализовать?

- По заказу партии «Новые люди» мы провели исследование общественного мнения граждан РФ по вопросам предпринимательской деятельности, - отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. – Не секрет, что бытует представление, что Россия – страна не предпринимательская, что здесь бизнес не в чести. И все мы встречали на эту тему много разных размышлений. Наше исследование показывает, что все совсем не так.

Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями, 62% родителей – чтобы их дети стали предпринимателями. Основные причины, почему россияне задумываются о предпринимательской карьере, – это независимость, высокий доход, самореализация.

При этом останавливают россиян от начала бизнеса в большинстве случаев три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса, административные барьеры.

82% опрошенных полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни.

- Это очень здорово, что более 47 процентов людей во всей выборке проявляют интерес к занятию предпринимательством. Это опровергает представление о патерналистской стране. Опрос показывает, что мы – вольный народ, - говорит Алексей Нечаев, лидер партии «Новые люди». - У нас есть мечта про себя, про своих детей, чтобы мы были людьми, которые самореализуются, которые зарабатывают, которые не ждут чьих-то указаний, а делают то, что им интересно. Успешные люди – это успешная страна. Я вошел в образовательную сферу, связанную с обучением предпринимательству, девять лет назад. Мы сейчас развиваем систему своеобразных клубов для школьников, наставниками которых являются подготовленные студенты, которые сами уже реализовались в малом бизнесе.

По мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Для этого предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, как базовая грамотность и умение считать.

- Многие цифры интересны в этом исследовании, но одна цифра - это бомба. Более 80% респондентов полагают, что школа не готовит к реальной жизни. По сути это провал системы школьного образования. Школа не учит понимать, чего хочет человек в жизни, - отметил лидер движения «Школа - наше дело» Артем Соловейчик.

Во время «круглого стола» студенты из разных городов страны рассказали о том, как благодаря такому обучению они буквально со школьной скамьи открыли свое дело, и теперь развивают свой малый бизнес.

Наша справка

Поддержка малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений в регионе. В краевом правительстве отмечают, что за счет предпринимателей решается вопрос с занятостью населения.

Поэтому необходимо предпринимать меры в интересах бизнеса: совершенствовать налоговое законодательство, уделять внимание промышленной кооперации, увеличивать заказы для пермского бизнеса.

20 мая на заседании Законодательного Собрания Пермского края был принят в первом чтении региональный закон о молодежной политике. Этот закон будет определять порядок реализации направлений молодежной политики в Пермском крае в сферах: образования, физического развития, экономической самостоятельности молодежи, поддержки инициатив. Эффективность действия закона будет оцениваться ежегодно в составе доклада по делам молодежи Пермского края, с которым можно будет ознакомиться на сайте регионального Правительства.