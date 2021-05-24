Местные жители называют ребят настоящими героями. Фото: скриншот видео

Днем, 22 мая, на крыше одной из пятиэтажек в городе Осе Пермского края развернулась настоящая спасательная операция. В раме окна на пятом этаже застрял кот. От безнадеги пушистый бедолага мяргал во все горло и отчаянно дергался, пытаясь выбраться, но чем больше он шевелился, тем дальше проваливался в оконную щель. К счастью, в это время на крыше работала бригада промышленных альпинистов.

- Мы уже собирались на обед, - рассказывает промышленный альпинист Артем. - Закрыли крышу, подмотали веревки и спустились на улицу. К нам подошел наш товарищ и сказал, что в окне с другой стороны дома застрял кот, и если ему не помочь, он умрет. Мы решили спасти бедолагу. Поднялись на крышу, размотали веревки, и я спустился к окну. Взял кота за шкирку и начал аккуратненько запихивать в комнату, но он начал сопротивляться. Я думал, что он меня цапнет, но все обошлось, я перевернул его мордой в сторону комнаты и запихнул внутрь. А кот сел на подоконник, выпучил глаза и таращился на меня, не до конца понимая, что произошло.

Артем рассказывает, что в Осу он с бригадой приехал с рабочей командировкой из Перми. А снятое видео так быстро разлетелось по интернету, что Артема и его команду знают уже все местные жители. С ребятами здороваются незнакомые люди и называют героями. Хозяева кота также поблагодарили ребят за спасение своего питомца. О поступке Артема узнали и друзья из Перми, они звонят альпинисту и восхищаются его поступком.

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