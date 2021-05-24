Антон Немкин: Задача власти - обеспечить воспитателям и учителям достойную заработную плату

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- Задача среднесрочного будущего – обеспечить все детские сады современным интерактивным оборудованием. Развивать технологические компетенции необходимо уже с детского сада. Поэтому, уже в 2020 году на современное оборудование детских садов выделены 28 млн. рублей. Но самое главное, что необходимо сделать в сфере начального образования – это подготовить новых, современных, замотивированных воспитателей, - отметил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин на встрече с Немкина с представителями школ и детских садов Пермского края.

Эта встреча состоялась в детском технопарке «КванториумФотоника» - как раз в том месте, где активно развивается цифровое образование детей. Основной темой разговора стали пути дальнейшего развития и совершенствования образования в Пермском крае. Причем, не только в смысле материальной базы, но и повышения знаний и умений самих педагогов.

- Мы готовы учиться, главное, чтобы у нас была такая возможность, - говорят учителя.

- В Пермском крае сложилась положительная практика по выделению бюджетных средств на приобретение современного интерактивного оборудования в сады и школы. Но существует острая необходимость повышения IT-компетенции педагогов, которые этим занимаются, - отметила методист детского сада «Гармония» Марина Вихарева.

- Сейчас разрабатывается образовательный проект, в рамках которого педагоги смогут повышать свои компетенции, - рассказал Антон Немкин. – Но процесс цифровизации не должен вытеснять воспитателей и учителей из образовательной системы, он должен помочь ему. Большой вклад в развитие наших детей вносят именно педагоги. Поэтому мы должны быть уверенными в их профессионализме и бережном отношении к детям. А задача власти - обеспечить воспитателям и учителям достойную заработную плату и повысить их социальный статус.

Также на встрече обсудили вопросы образования в отдаленных территориях.

- Важно, чтобы нигде, тем более в образовании, не было дискриминации по территориальному признаку. И городской ученик, и сельский должны иметь равную возможность для получения качественного образования. В прошлом году в крае были открыты 21 центр образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста». У детей появляется возможность обучаться на суперсовременном оборудовании. Также в рамках нацпроекта «Образование» в регионе продолжает работу «Мобильный Кванториум», - подчеркнул Антон Немкин.

По итогам встречи Антон Немкин и педагоги сошлись во мнении, что удаленный формат учебы и работы, вызванный необходимостью самоизоляции во время пандемии, наглядно продемонстрировал, что цифровая трансформация будет повсеместной.