«Больше тысячи обращений, почти в каждом - плач».

Фото: ЛДПР

Подведены итоги ежегодной акции ЛДПР. В этом году в апреле и мае партийный Автобус помощи проехал по 46 населенным пунктам Пермского края. За это время юристы собрали свыше 1000 обращений от жителей Прикамья, а нуждающиеся получили семена в рамках традиционного проекта «Грядка Жириновского». Местные жители и региональное отделение ЛДПР уже начали составлять пермскую карту бесхозяйственности.

- Каждый год обращений становится все больше. Они как снежный ком, каждая нерешенная проблема рождает другие. «Загибается» завод - начинает «сбоить» социалка. Веры в решение проблем здесь, на земле, у людей уже нет, почти в каждом обращении - плач. У людей вера только на Москву, поэтому доверяют нашим федеральным юристам, каждое письмо - на контроле у Владимира Жириновского, - рассказал руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Пермского края Олег Постников.

Семена от ЛДПР становятся все более популярными. За апрель и май региональное отделение раздало уже 75 тысяч комплектов. Берут их как в больших городах, так и в селах. В деревнях, отмечают в региональном отделении партии, берут на себя, да еще и на соседей, которым каждые 100 рублей на вес золота.

Фото: ЛДПР

В Чусовом уже с утра Автобус помощи ждал Владимир Сергеевич. Два года назад он потерял работу на заводе, сейчас работает поденно, где придется. Даже семена - большое подспорье для его семьи.

- Особенно туго стало в прошлом году. Стройки на какое-то время встали, все замерло. Хорошо, что многодетные получили помощь. А остальные? В Москве простой пенсионер из-за ковида получал помощь. А в остальном? Банки получили помощь, предприятия. А что простому человеку делать? Надо, чтобы нас больше слышали, сегодня еще запишусь волонтером, буду агитировать, - говорит Владимир Сергеевич.

Олег Постников отмечает, что с каждой проблемой, с каждым решением будут разбираться индивидуально. Для решения комплексных проблем ЛДПР запустила проект КартаБесхозяйственности.РФ. На одноименном сайте любой житель Прикамья может рассказать о том, к чему привела одна из главных российских проблем - бесхозяйственность. Достаточно будет указать населенный пункт и оставить свои контакты. В итоге региональное отделение партии выделит самые больные точки на региональной карте бесхозяйственности и разработает механизмы для их системного разрешения.