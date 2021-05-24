Голубое топливо приходит в прикамские дома

Антон Немкин проверил, как идет подключение жителей Уральского к газовым сетям. Фото: Петр Королев

Дымок, поднимающийся вверх из трубы деревенского дома, навевает приятные мысли о спокойствии и тишине сельской жизни. Но только для горожанина, приезжающего в деревню на выходные. А вот для людей, живущих в сельской местности постоянно, этот дым означает необходимость тратить деньги и силы на покупку дров и печное отопление дома.

Расходов на дрова больше не будет

- На отопление дровами в холодное время мы тратили более 30 тысяч рублей в год, - делится Татьяна Аликина, жительница поселка Уральский Нытвенского городского округа. - Это немаленькая сумма для нас, пенсионеров, потому мы и решили провести в дом газ.

Семья Аликиных уже провела коммуникации в дом, купила и установила газовое оборудование. Осталось только провести наладочные работы, и отапливаться их жилье будет с помощью газа.

Как идет подключение жителей поселка к газовым сетям, каково качество и своевременность проводимых работ, проверил Антон Немкин, член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации во время поездки в микрорайон Черемушки поселка Уральский.

- Цель визита в Нытвенский округ - разобраться насколько удовлетворены люди тем,как идет процесс газификации в отдаленных районах, в том числе и малых населенных пунктах. Какие есть проблемы, чтобы вместе с подразделениями «Газпрома» решить их. В Пермском крае ежегодно подключается порядка 7500 абонентов. В микрорайоне Черемушки возможность пользоваться голубым топливом получили более 300домовладений, -рассказывает Антон Немкин. - В10 домах монтаж газовых труб уже произведен. В один из них мы зашли и пообщались с их владельцами. Люди довольны, и с нетерпением ждут пуска газа в дома, ведь это повышает качество жизни, снижает расходы на коммунальные услуги.

Газ - к самому дому

Ранее подключение домов к газу осложнялось тем, что оплачивать прокладку трубопроводов от магистрального газопровода до дома жителям приходилось самим. Такие расходы могла потянуть далеко не каждая семья. Но вот уже несколько лет проектирование и строительство всех газопроводов в Пермском крае ведется вплоть до фасада дома.

- Строительство газопровода до фасада домовладения сокращает сроки пуска и значительно экономит средства жильцов, которые хотят подключить свой дом к газу, - поясняет директор Краснокамского филиала компании «Газпром газораспределение Пермь» Иван Денисов.

- В Пермском крае в вопросе подключения граждан к газораспределительным сетям есть своя особенность, - сказал Антон Немкин. - И этот опыт будет применяться по всей стране. В своем апрельском послании президент Владимир Путин распорядился подводить газ прямо до границ домовладений - не взимая за это плату с жильцов. Именно с такой инициативой к президенту ранее обращалась партия «Единая Россия».

Темпы газификации в Прикамье растут год от года. И большой акцент в этом делается на сельскую местность. Сейчас уровень газификации природным газом в регионе составляет более 63 процентов, а к концу 2025 года он должен вырасти до 66 процентов с учетом новой застройки. При этом уровень газификации сельской местности вырастет до 40 процентов.

К 2025 году будут построены 24 межпоселковых газопровода протяженностью 468 километров и осуществлено техническое перевооружение пяти газораспределительных станций. В результате будут созданы условия для газификации 78 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях Пермского края.

Нытвенский городской округ давно активно подключился к программе газификации, многие селяне уже пользуются этим необходимым благом цивилизации. Этим летом поступит газ и во многие дома микрорайона Черемушки поселка Уральский, где уже смонтированы распределительные сети, построенные за счет инвестиций АО «Газпром газораспределение Пермь».