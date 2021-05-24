Цените свое здоровье – проверяйте его

Красота и здоровье требуют постоянной заботы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Патология шейки матки является одним из наиболее частых гинекологических заболеваний в России. И самое опасное, что она может перейти в онкозаболевание. По данным медицинской статистики, рак шейки матки является основной причиной смертности женщин в возрасте от 30-40 лет. Каждые две минуты в мире ставится этот диагноз.

Рак шейки матки развивается медленно, в течение 7-15 лет. На ранних стадиях он излечим полностью, но каждая пятая женщина умирает от рака шейки матки только потому, что диагноз был поставлен слишком поздно.

При этом рак шейки матки обнаруживается на ранней стадии лабораторным методом. Только не стоит игнорировать регулярные осмотры. Пройти обследование необходимо каждой женщине старше 21 года один раз в три года. При выявлении патологических изменений - 1 -2 раза в год.

В диагностике используются разные методы, наиболее доступными являются: клинико-визуальный, кольпоскопия, цитологическое исследование мазков и гистологическое исследование биоптата шейки матки (образца ткани эпителия).

Новым словом в диагностике рака шейки матки стала жидкостная онкоцитология. Это самый эффективный способ проверки на рак шейки матки. Она признана «золотым стандартом» диагностики. Метод жидкостной онкоцитологии имеет более высокую чувствительность, чем традиционный мазок.

Где можно пройти такую диагностику? Для этого не надо отправляться за рубеж или в столицу. Пункты забора материала есть в каждом районе Перми – и не по одному. Вы можете обратиться на любой из 60 пунктов МедлабЭкспресса в Перми и Пермском крае и сдать этот тест.

Так что стоит потратить некоторое время, чтобы убедиться в своем здоровье.

Правила подготовки к исследованию:

- Идеальное время для забора материала с 10 по 20 день менструального цикла;

-Необходимо избегать забора во время менструации и воспалительных гинекологических заболеваний;

- за 2 дня до исследования необходимо прекратить спринцевания, занятия сексом, использование влагалищных контрацептивов или лекарственных средств.

Преимущества метода:

- Процедура забора практически безболезненная;

- Достоверность и точность. Передовая технология BD ShurePath Liquid-based Pap Test позволяет получить качественный препарат для цитологического исследования, благодаря этому в разы уменьшается риск пропустить патологию по сравнению с ручным методом;

- Безопасность. В качестве консервирующей жидкости для метода используется этиловый спирт, который не является канцерогенным;

- Достоверный результат за 7 дней.

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