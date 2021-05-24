Антон Андреев: «Принимать юбилейные Дельфийские игры для Прикамья это престижно и почетно»

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Прикамье принимает двадцатые – юбилейные - молодежные Дельфийские игры России, что для нашего региона престижно и почетно.

В Играх примут участие юноши и девушки из 62 делегаций регионов страны, а также большая команда из Прикамья.

О том, что ждет участников и зрителей этих престижных соревнований, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заместитель министра культуры Пермского края Антон Андреев.

- Игры будут проходить в Перми с 21 по 26 мая, - напомнил Антон Андреев. – Мы принимаем делегации 62 субъектов Российской Федерации и 63-ей участницей станет команда Пермского края. К нам приезжают юные деятели искусств в возрасте от 10 до 25 лет.

- Какова значимость Дельфийских игр?

- Если в спорте самое главное событие это Олимпийские игры, то в сфере искусства – как раз Дельфийские игры.

- Почему именно Пермь заслужила право принимать юбилейные Игры?

- На протяжении последних 10 лет Пермский край традиционно является одним из лидеров Дельфийского движения. По итогам общекомандного зачеты наши юные дарования неизменно попадают в шестерку Субъектов Федерации, которым вручают награды на итоговых заключительных мероприятиях.

- Какие номинации будут представлены в этом году?

- Конкурсная программа традиционно представлена разнообразными номинациями, начиная от классического до народного и современного искусства. Присутствуют, например, номинации фортепьяно, скрипка, эстрадное пение, современный танец. В этом году появляются новые направления – это, к примеру, журналистика, парикмахерское, цифровое искусство, визуализация презентации научного исследования. В ходе программных мероприятий обязательно найдет отражение тема предстоящего 300-летия Перми, а также Года науки и технологий в Российской Федерации.

- На каких площадках развернутся мероприятия по 28 номинациям?

- В Перми задействовано более двух десятков площадок, на которых будут проводиться Дельфийские игры. Это, в основном, учреждения культуры и образовательные учреждения. В связи с тем, что мы принимаем в этом году Игры в непростых эпидемиологических условиях, зрителей на просмотр не допускаются – только участники и члены жюри. У нас большое внимание уделяется всем рекомендациям Ропотребнадзора, мы максимально разделяем и участников Игр, и маршруты делегаций. Все участники по приезду сдают ПЦР-тесты.

- Как же все-таки можно будет посмотреть выступления участников Игр?

- Зрители смогут увидеть лучшие выступления лауреатов - 25 мая в 17.00 в УДС «Молот» состоится Гала-концерт, и он будет транслироваться в прямом эфире телеканала «ВЕТТА-24». На этом концерте будут представлены лучшие номера победителей, которые пройдут все отборочные этапы и выйдут в финал.

- Кто входит в состав жюри?

- Традиционно в состав жюри входят Заслуженные работники культуры Российской Федерации, это победители международных и всероссийских конкурсов, заслуженные педагоги, которые работают с детьми, показывающими выдающиеся результаты. Мы принимаем более 60 членов жюри, которые будут компетентно судить по каждой площадке.

-Будет ли для участников Дельфийских игр предусмотрена какая-то культурно-развлекательная программа? Смогут ли они увидеть красоты Пермского края?

- У нас разработана экскурсионная программа, и делегации, прибывающие к нам в регион, будут иметь возможность совершить обзорные экскурсии по городу, посмотреть наши основные достопримечательности. В наш регион приезжают дети, которые в своих регионах уже прошли предварительное прослушивание и заняли призовые места. У них были домашние задания, которые они выполняли. Есть конкурсная программа по каждой номинации, которую участники уже отрабатывали у себя дома со своими педагогами, сюрпризом она для них не станет.

- Почему для Пермского края проведение Дельфийских игр так значимо и престижно?

- Не так часто мы принимаем всероссийские мероприятия именно в сфере искусства, которые имеют столь высокий статус. В Дельфийских играх будут участвовать почти 2 тысячи юных дарований со всей страны. Для нас это важно и почетно. Кроме того, принимающая сторона имеет возможность выставить больше конкурсантов. От Пермского края в Дельфийских играх в этом году примут участие 400 юных дарований в различных номинациях. Мы надеемся, что Пермский край традиционно попадет в шестерку сильнейших регионов, которые будут награждены 25 мая в рамках заключительного Гала-концерта.

- Что дает победа в Дельфийских играх?

- Для юных дарований и их педагогов это победа в одном из самых значимых и престижных конкурсов. И стать лауреатом Дельфийских игр очень много значит в карьере юных исполнителей.