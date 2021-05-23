Коронавирус в Перми, последние новости на 24 мая 2021 года: среди заболевших 14 детей

Прививку от коронавируса сделали более 217 тысяч жителей Прикамья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 24 мая общее число инфицированных коронавирусом достигло 56 693. За предыдущие сутки выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19: 18 человек проходят лечение в больницах, 80 – амбулаторно на дому.

В числе 98 новых инфицированных 14 детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 11 человек, от 30 до 49 лет – 29 человек, 24 в возрасте 50-64 и 20 человек старше 65 лет.

Вновь заболевшие обнаружены в 14 территориях региона. 72 случая выявлено в Перми, 6 – в Пермском районе, 4 – в Кунгуре, 3 – в Добрянском городском округе. В 3 муниципалитетах – Березниках и Кунгурском и Красновишерском городских округах заболели по 2 человека. По одному новому инфицированному в 7 округах – Кудымкаре, Краснокамском, Верещагинском, Нытвенском, Соликамском, Карагайском и Кишертском.

Инфографика: оперштаб

Выздоровели за минувшие сутки 59 человек, всего же в Пермском крае вылечились от коронавируса 50986 жителей. На лечении в больнице остается 635 человек, в том числе 38 на аппаратах ИВЛ.

1035 человек находятся на карантине.

По информации Роспотребнадзора, скончались от коронавируса за минувшие сутки еще 7 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае 2374 летальных исхода от ковида.

В Перми продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Всего, как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, на 24 мая прививку от коронавируса сделали более 217 тысяч жителей. Сейчас пермяки могут выбрать одну из трех 3 вакцин – «ЭпиВакКорона», «Спутник V» и «КовиВак».