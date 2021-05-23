Отключения горячей воды в Перми с 24 мая

Из кранов побежит холодная вода Фото: Евгения ГУСЕВА

В Перми начинается сезон опрессовок тепловых сетей, а следовательно, и отключений горячей воды в домах. Рассказываем, где в ближайшее время не будет горячей воды в кранах.

Индустриальный район с 24 мая по 7 июня

ул. Беляева, 9, 9а, 10, 12, 22а, 56, 59, 61а, 61б, 61в;

ул. Нефтяников, 1, 1а, 3, 3а, 5, 6, 7, 11, 14, 22а, 36, 36а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 52, 54, 56, 60, 60а, 62;

ул. Комбайнеров, 26, 28а, 30, 30б, 32, 34, 36, 43, 44;

ул. Теплогорская, 24;

ул. Власова, 2, 4, 4а;

ул. Мира, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 61а, 63, 71, 73, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 82а, 83, 84, 85, 88, 86, 89, 90, 91, 92, 92а, 93, 94, 95, 98, 98а, 102, 102а, 103, 105, 106, 106а, 107, 108, 110, 112, 113, 113а, 114, 115, 115а, 115б, 115/2, 116, 118, 118/1, 120, 122, 122а, 122/1, 122/2, 124, 126, 126а, 128, 130, 132, 136;

ул. Качалова, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 27, 47/28;

шоссе Космонавтов, 158а, 160, 162а, 169, 169а, 171а, 171, 173, 173а, 173б, 175а, 179а, 181а, 185, 191, 193, 195, 197, 197а, 199, 199а, 201, 203, 203а, 205, 207, 209, 213, 215, 217;

ул. Одоевского, 18а, 19, 21, 22а, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 34;

ул. Братьев Игнатовых, 2, 4;

ул. Давыдова, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 25, 25а, 27, 27а;

ул. Космонавта Леонова, 3, 5, 8, 7, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 22, 24, 24а, 26, 26а;

Гамовский переулок, 20, 21, 22, 23.

Мотовилихинский район с 25 мая по 7 июня

ул. КИМ, 74а, 82, 88, 90, 90а, 86, 91а, 92, 94, 96, 97, 97, 99, 95, 101, 103, 105,99а, 107, 109, 111, 113;

ул. Лебедева, 21, 32, 34, 34а, 38, 40, 40а, 42, 44, 44а;

ул. Соломина, 8а;

ул. Тургенева 5, 12, 13, 14;

ул. Авиационная, 51;

ул. Веры Фигнер, 1, 2, 3, 5, 5а, 6;

ул. Металлургов, 10;

ул. Уральская, 88, 86а, 80, 82, 84, 88, 88а, 88б, 90, 93 ,95 101, 103, 105, 110, 110а, 109, 111, 113, 112, 114, 116;

ул. Розалии Землячки, 8, 12, 14;

ул. Степана Разина, 34, 34/2, 34/3, 34/4, 38, 75, 77, 79,

ул. Фрезеровщиков, 59, 86, 94;

бульвар Гагарина, 3, 10а, 10б, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 33, 33а, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а;

ул. Крупской, 2, 5, 9, 12, 18, 20, 22, 25, 28, 28а, 30, 32, 31а, 32а, 37, 38, 39, 40;

ул. Красновишерская, 35, 37, 39, 44, 46,

ул. Братьев Вагановых, 8, 9, 10;

ул. Дружбы, 2, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30;

ул. Лебедева, 7, 29, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 54;

Ленинский район с 25 мая по 7 июня

ул. 25 Октября, 1, 1а, 3, 4, 5;

ул. Газеты "Звезда", 14;

ул. Горького, 5;

ул. Сибирская, 2, 4а, 4, 11;

ул. Советская, 21, 22, 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 28а;

ул. Монастырская, 11, 11б, 15, 15а;

ул. Петропавловская, 17, 19, 23, 25, 26, 26а, 27, 28, 28а, 28б, 29, 30, 30а, 30б, 35;

ул. Ленина, 23, 25, 25а, 26, 27, 27а, 30б.

Свердловский район с 26 мая по 8 июня

ул. Коломенская, 3, 4, 5, 5а, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 24а, 26, 49, 51;

ул. Загарьинская, 3, 6;

ул. Пихтовая, 2, 4, 8, 10, 14, 14а, 18, 19, 20, 24, 24а, 26, 28, 28а, 29, 30, 30а, 30а/1, 31, 32, 34, 36, 36а, 37, 38, 38а, 40, 40а, 42;

ул. Косьвинская, 7, 9, 11, 11а, 11/1, 13;

ул. Козьмы Минина, 1а, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12;

ул. Ординская, 8, 10а;

ул. Краснополянская, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 20а, 21, 24, 26, 27, 28, 29/5, 30, 32, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40;

ул. Серпуховская, 4а, 5, 6, 7, 7а, 8, 11а, 15, 17, 19, 19/2а;

ул. Полазненская, 26;

ул. Лиственная, 2;

ул. Кустовая, 1, 2, 3, 5, 7;

ул. Героев Хасана, 89, 91, 91а, 95, 97, 97а, 107в, 105/1, 105/28, 105/43, 105/44, 105/73, 105/74, 105/115, 105 к21,к 115/3, к72,107а,105 (корп19), (корп7);

ул. Нейвинская, 1, 9, 11, 10, 10а, 12, 14;

Ашапский переулок, 4;

ул. Бригадирская, 1, 2, 8, 9, 14, 20, 26, 26а.

Кировский район с 27 мая по 4 июня

ул. Автозаводская, 2, 3а, 3е, 3в, 3и, 3г, 5, 5а, 6;

ул. Ардатовская, 2а, 36, 38, 40;

ул. Безымянная, 1;

Бетонный переулок, 2, 4, 5;

ул. Гальперина, 1, 2, 3, 6, 7а, 8, 11, 12, 12а, 14, 14а, 17а, 17б, 20,

ул. Магистральная, 1а, 1б, 3, 4, 11;

ул. Маршала Рыбалко, 1а, 2а;

ул. Новоржевская, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46;

ул. Победы, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 46;

ул. Правобережная, 3, 12, 18;

ул. Причальная, 1а, 2, 5, 7, 7а, 9, 11;

ул. Сивашская, 6, 7, 14, 17;

ул. Торговая, 11, 20;

ул. Чебоксарская, 1, 3, 31а;

ул. Чистопольская, 14, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31;

ул. Щигровская, 4, 4а, 10, 18а;

ул. Лужская, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16;

ул. Хвойная, 3, 3а, 12, 14;

ул. Рощинская, 4, 6, 8;

ул. Яранская, 11;

ул. Ядринская, 6, 10, 12, 16, 18;

ул. Уржумская, 2, 3, 4;

ул. Саянская, 3, 5, 7, 9;

ул. Чебоксарская, 10, 12, 27, 29, 31.