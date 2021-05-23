«Вновь на дистанционку». В пермских школах усилили меры безопасности

- Опять дистант... Фото: Евгения ГУСЕВА

«Вновь дистант?» - родители учеников и сами школьники Пермского края заволновались. До завершения учебного года осталось всего ничего. Только итоги подвести да годовые оценки успеть исправить. И вдруг пришло сообщение о том, что всем школам Пермского края рекомендуется завершить учебный год в очно-дистанционном режиме.

- В тех классах, где уже возможно выставление итоговых отметок, рекомендуем сделать это сейчас, - заявили в Министерстве образования Пермского края.

То есть ученики всех классов, кроме тех, которые обязаны сдавать экзамены, смогут завершить учебный год на неделю раньше. При этом, как сообщили в Минобре, выпускные экзамены для 9-х и 11-х классов пройдут в штатном режиме. Для школьников, которым необходимо подготовиться к экзаменам или исправить отметки, уроки будут проводить в дистанционном формате.

- Это не введение полного дистанта, а мягкое окончание учебного года,- уточнили в министерстве. - Руководители школ решают сами, в каком формате им завершать год. Если есть необходимость заниматься очно, школы могут продолжать учебный процесс с соблюдением всех мер безопасности. Это сделано в целях комплексной безопасности, для профилактики заболеваемости коронавирусом и с точки зрения антитеррористических мер,

- Такой универсальный режим мы отрабатывали весь прошлый и нынешний год. Мы убедились, что это – лучший вариант для обеспечения безопасности во всех смыслах и сохранения качества образовательного процесса. Такое решение позволит успешно завершить учебный год, — отметила руководитель департамента образования администрации Перми Анна Деменева. - Учителя по решению руководства школы могут приглашать учеников на консультации, но небольшими группами и с соблюдением всех эпидемиологических правил.

Кроме того, директора образовательных учреждений должны организовать альтернативные формы обучения, например, проектную деятельность, экскурсии.

Также в Минобре отметили, что во всех образовательных учреждений Прикамья усилены меры безопасности. Стал жестче проходной режим.