. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 23 мая 2021 года: ограничения для ночных клубов и дискотек будут действовать в Пермском крае до 1 июля.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19: 10 человек проходят лечение в больницах, 88 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 56 595. В числе 98 новых инфицированных 43 пациента мужского пола, 55 – женского, среди заболевших 6 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 49 лет – 28 человек, 36 в возрасте 50-64 и 19 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.

Инфографика: краевой оперштаб.

В краевом оперштабе по противодействию коронавирусу напоминают, что В Пермском крае с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации действие текущих ограничительных мер против распространения COVID-19 продлено до 1 июля. Соответствующие изменения внесены в Указ губернатора о мероприятиях, реализуемых для противодействия распространению коронавирусной инфекции в регионе.

Кроме того, введены послабления, разрешающие проведение в образовательных организациях последних звонков и выпускных с участием одного из родственников каждого ребенка при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил.

Напомним, действуют ограничения для ночных клубов и иных развлекательных и досуговых заведений, а также массовых мероприятий.

Для снижения уровня заболеваемости в Прикамье также продолжают действовать правила соблюдения мер безопасности: необходимо использовать маски и перчатки при посещении мест массового скопления людей или замкнутых пространств.