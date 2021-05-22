9,9 миллиона рублей за год: ТОП-5 пермских чиновников по уровню дохода

Фото: архив "КП".

Сколько зарабатывают пермские чиновники? В администрации Перми выложили декларации о доходах муниципальных служащих за 2020 год. Посмотреть их можно по этой ссылке.

Наибольший доход, который складывается из зарплаты и «иных доходов», получил в пролшом году глава администрации Свердловского района Андрей Усов. Он заработал 9 миллиона 916 тысяч рублей. В собственности у районного главы находится легковой автомобиль Audi Q8 2019 года выпуска. Доход супруги чиновника указан в размере 1 миллиона 366 тысяч рублей. Она владеет автомобилем Toyota Lexus RX 200Т 2017 года, жилым домом в 199,7 кв. метра, к которому подведен газопровод и который находится на земельном участке в 20 соток.

Следом за ним по величине полученного годового дохода за своим коллегой идет глава администрации Ленинского района Александр Козенков. Его годовой заработок составил 8 миллионов 378 тысяч рублей. Чиновник владеет двумя автомобилями - BMW X5 2006 года и Volkswagen Tiguan 2012 года выпуска, он имеет квартиру в 68,4 квадратных метра и долю в гаражном боксе площадью 21,7 квадратных метра. Жена районного главы получила за год 6 миллионов 474 тысяч рублей, она имеет в собственности автомобиль Mazda 6 2006 года выпуска, три земельных участка общей площадью 2,8 тысячи квадратных метра, жилой дом в 48 квадратных метров и жилое строение 45 квадратных метров , а также две квартиры – 68,4 и 50,5 квадратных метра.

На третьем месте по величине дохода, полученного в 2020 году, идет начальник сектора потребительского рынка администрации Свердловского района Наталья Чуклина. Ее доход составил 4 миллиона 850 тысяч рублей. Она имеет квартиру площадью 87,1 квадратных метра, которой владеет в доле с двумя сыновьями, и земельный участок 13 соток. Ездит она на автомобиле Kia Ceed 2009 года, который имеет в собственности.

На четвертом месте по уровню дохода — начальник департамента транспорта администрации города Перми Анатолий Путин. За год он заработал 3 миллиона 858 тысяч рублей. Он имеет автомобиль Haval F7 2019 года выпуска, владеет квартирой площадью 54 квадратных метра.

Немало заработала в прошлом году заместитель начальника управления - начальник отдела протокола управления по общим вопросам Алла Красных. Ее доход за год составил 5 миллионов 306 тысяч рублей. У нее в собственности есть земельный участок в 10 соток и две квартиры – 31,6 и 33,6 квадратных метра площадью.

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