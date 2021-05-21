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Общество21 мая 2021 1:45

Как вырастить урожай на даче и сохранить свое здоровье

Рекомендации дала главный внештатный терапевт краевого Минздрава Наталья Корягина
Алена ОВЧИННИКОВА
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Главный внештатный терапевт краевого Минздрава, профессор медицинского университета Наталья Корягина рассказала, как сберечь здоровье дачникам.

Главный внештатный терапевт краевого Минздрава, профессор медицинского университета Наталья Корягина рассказала, как сберечь здоровье дачникам.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жаркое лето наступило в Прикамье уже в мае. И именно на майские праздники пришелся пик вызовов врачей «скорой помощи». Основные жалобы пациентов - повышенное артериальное давление после работы на грядках. Каких рекомендаций стоит прислушиваться, чтобы и посадки сделать, и вырастить урожай, и сохранить при этом здоровье? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала главный внештатный терапевт краевого Минздрава, профессор медицинского университета Наталья Корягина.

В пик жары - сиеста

- Есть люди, для которых жара – это фактор риска, а у нас более 40% населения страдают повышенным артериальным давлением, - объясняет Наталья Корягина. - На фоне жары, уменьшения принимаемой жидкости и отказа от приема препаратов от давления возрастает риск инсульта, а в нашем регионе ежегодно происходит более 12 тысяч нарушений мозгового кровообращения.

Кому стоит быть особо осторожным? Во-первых, лицам пожилого возраста, во-вторых, тем, кто имеет хроническую патологию сердечно-сосудистой системы и в-третьих, тем, кто перенес коронавирусную инфекцию.

Вот несколько главных рекомендаций таким дачникам: работая на грядках, нужно делать перерывы каждые 10-15 минут, а в пик жары с 12.00 до 16.00 стоит находиться в прохладном помещении. Основную физическую нагрузку желательно перенести на утренние или вечерние часы, когда нет прямых солнечных лучей. Обязательно нужно использовать головные уборы и не работать в наклон. Чтобы садить или пропалывать, необходимо использовать подставку или скамеечку возле грядки.

Также в жару стоит позаботиться о соблюдении питьевого режима. Правда, речь идет не о сладкой газировке или соках, в которых содержится большое количество глюкозы, а о простой или слабоминерализованной воде.

Увеличить объем потребляемой жидкости в жару можно до 2 – 2,5 литров. Но важно знать, что у людей с артериальной гипертензией, ишемической болезнью и сердечной недостаточностью увеличение объема жидкости может приводить к ухудшению самочувствия, и возможно потребуется медицинская помощь.

Не переедать и отказаться от алкоголя

- Если вы знаете, что ваше давление повышается до цифр 140 на 90 милиметров ртутного столба, обязательно возьмите с собой на дачу тонометр и все те препараты, которые вы употребляете планово от повышенного давления - советует доктор. - Не употребляйте в жару алкоголь. Особо это касается мужчин, которые употребляют высокоградусные алкогольные напитки: коньяк, водку, виски. Риск получить сосудистую катастрофу в жару на фоне алкоголя возрастает в десятки раз. Даже для здорового человека крепкие спиртные напитки в жару повышают риск тромбообразования, не говоря о людях с заболеваниями сердца и сосудов. Аналогичный риск и у курильщиков.

Не менее важен в жаркую погоду и правильный выбор продуктов: следует избегать жирного, острого и не переедать. Предпочтение стоит отдавать растительной пище, сократив при этом животные продукты.

Не только пожилым, но и всем остальным дачникам не стоит перегружаться, ведь за зиму люди отвыкли от больших физических нагрузок, поэтому желание быстро перекопать огород может плохо сказаться на здоровье.

- Для людей с хроническими заболеваниями физическая нагрузка может стать фактором обострения заболевания или провоцирующим фактором сердечно-сосудистых катастроф, - объясняет терапевт. - Нужно больше прислушиваться к своему состоянию и делать все по силам. Если устал – обязательно нужно отдыхать! Оставлять дела на потом, пользоваться помощью.

Еще одно заболевание, на которое часто жалуются дачники – это боли в суставах после физической нагрузки, которые могут быть симптомами остеоартрита. И нередко после того, как человек посадил картошку на своем участке или прополол огород, он обращается за медицинской помощью с выраженным болевым синдромом и отеком нижних конечностей.

Но случается, чтобы снять боль, люди сами начинают принимать противовоспалительные препараты. Важно знать, что бесконтрольный прием таких лекарственных средств повышает риск гастритов и язвенной болезни.

Одиночество убивает

Нередко опасность нахождения на даче в жару стоит в том, что человек находится там один. И если он потерял сознание или возникло нарушение речи, то кто вызовет ему скорую медицинскую помощь?

- Одиночество – большой фактор риска гибели человека, - объясняет Наталья Корягина. - Часто случается, что родственники не могут достучаться, дозвониться до человека, вызывают специалистов, вскрывают двери, а там уже тяжелый инсульт. Важно предупредить родных, что, если их пожилой родственник не отвечает на звонки, договоритесь, чтобы его проверили соседи. Симптомы, которые должны сразу насторожить: у человека ухудшается речь, способность отвечать на вопросы, повторить свое имя, улыбнуться и двигать руками и ногами. Все это повод срочно обратиться к врачу!

Бережем кожу натуральными тканями

Еще одна опасность жаркой погоды – активное солнце, как фактор риска онкологических заболеваний кожи.

- Самые частые – меланома и базалиома – это онкологический процесс на коже человека, - объясняет доктор. - Сейчас благодаря изменению порядка диспансеризации, где на втором этапе введена консультация врача-дерматолога, тем сама мы снижаем риск запущенной патологии кожи. И если у человека появились изменения на коже, появились корочки на родинках, то ему проводится дерматоскопия.

Таким людям нельзя находиться на прямых солнечных лучах и нужно использовать крема с высокой степенью защиты (SPF 30…50). Особо важно это для детей младшего возраста, подростков, беременных и женщин в возрасте 50 лет и старше.

Что касается одежды, то она должна быть закрытая и из натуральных тканей. Натуральные ткани – хлопок, лен - дают коже дышать и способствуют нормальному потоотделению, а синтетика повышает температуру тела и способствует перегреву и повышению артериального давления.

- Особый акцент хотелось бы сделать на молодых людях и пациентах среднего возраста, перенесших коронавирус. Мы сейчас только знакомимся с последствиями этой инфекции и видим, что более трети пациентов ушли в постковидный синдром, симптомы которого могут длиться шесть-восемь месяцев. Среди таких симптомов - нарушение обоняния, слабость, снижение трудоспособности, сердцебиения. Все они говорят о глубинном поражении коронавирусной инфекцией структур головного мозга. Если такие симптомы остаются на протяжении длительного времени, человеку нужно наблюдаться у терапевта, кардиолога или невролога.

ВАЖНО

Лицам старше 40 лет и тем, кто переболел коронавирусом, необходимо контролировать уровень холестерина (у здоровых людей он должен быть не выше 5, а у лиц с заболеванями сердца менее 4). Второй показатель, который следует проверять и контролировать - это уровень глюкозы в крови. Он должен быть не выше 5,5 ммоль/л. Данные обследования можно пройти во время проведения диспансеризации по месту жительства. При наличии жалоб всегда нужно обращаться за медицинской помощью.

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