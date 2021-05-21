Как вырастить урожай на даче и сохранить свое здоровье

Главный внештатный терапевт краевого Минздрава, профессор медицинского университета Наталья Корягина рассказала, как сберечь здоровье дачникам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жаркое лето наступило в Прикамье уже в мае. И именно на майские праздники пришелся пик вызовов врачей «скорой помощи». Основные жалобы пациентов - повышенное артериальное давление после работы на грядках. Каких рекомендаций стоит прислушиваться, чтобы и посадки сделать, и вырастить урожай, и сохранить при этом здоровье? Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала главный внештатный терапевт краевого Минздрава, профессор медицинского университета Наталья Корягина.

В пик жары - сиеста

- Есть люди, для которых жара – это фактор риска, а у нас более 40% населения страдают повышенным артериальным давлением, - объясняет Наталья Корягина. - На фоне жары, уменьшения принимаемой жидкости и отказа от приема препаратов от давления возрастает риск инсульта, а в нашем регионе ежегодно происходит более 12 тысяч нарушений мозгового кровообращения.

Кому стоит быть особо осторожным? Во-первых, лицам пожилого возраста, во-вторых, тем, кто имеет хроническую патологию сердечно-сосудистой системы и в-третьих, тем, кто перенес коронавирусную инфекцию.

Вот несколько главных рекомендаций таким дачникам: работая на грядках, нужно делать перерывы каждые 10-15 минут, а в пик жары с 12.00 до 16.00 стоит находиться в прохладном помещении. Основную физическую нагрузку желательно перенести на утренние или вечерние часы, когда нет прямых солнечных лучей. Обязательно нужно использовать головные уборы и не работать в наклон. Чтобы садить или пропалывать, необходимо использовать подставку или скамеечку возле грядки.

Также в жару стоит позаботиться о соблюдении питьевого режима. Правда, речь идет не о сладкой газировке или соках, в которых содержится большое количество глюкозы, а о простой или слабоминерализованной воде.

Увеличить объем потребляемой жидкости в жару можно до 2 – 2,5 литров. Но важно знать, что у людей с артериальной гипертензией, ишемической болезнью и сердечной недостаточностью увеличение объема жидкости может приводить к ухудшению самочувствия, и возможно потребуется медицинская помощь.

Не переедать и отказаться от алкоголя

- Если вы знаете, что ваше давление повышается до цифр 140 на 90 милиметров ртутного столба, обязательно возьмите с собой на дачу тонометр и все те препараты, которые вы употребляете планово от повышенного давления - советует доктор. - Не употребляйте в жару алкоголь. Особо это касается мужчин, которые употребляют высокоградусные алкогольные напитки: коньяк, водку, виски. Риск получить сосудистую катастрофу в жару на фоне алкоголя возрастает в десятки раз. Даже для здорового человека крепкие спиртные напитки в жару повышают риск тромбообразования, не говоря о людях с заболеваниями сердца и сосудов. Аналогичный риск и у курильщиков.

Не менее важен в жаркую погоду и правильный выбор продуктов: следует избегать жирного, острого и не переедать. Предпочтение стоит отдавать растительной пище, сократив при этом животные продукты.

Не только пожилым, но и всем остальным дачникам не стоит перегружаться, ведь за зиму люди отвыкли от больших физических нагрузок, поэтому желание быстро перекопать огород может плохо сказаться на здоровье.

- Для людей с хроническими заболеваниями физическая нагрузка может стать фактором обострения заболевания или провоцирующим фактором сердечно-сосудистых катастроф, - объясняет терапевт. - Нужно больше прислушиваться к своему состоянию и делать все по силам. Если устал – обязательно нужно отдыхать! Оставлять дела на потом, пользоваться помощью.

Еще одно заболевание, на которое часто жалуются дачники – это боли в суставах после физической нагрузки, которые могут быть симптомами остеоартрита. И нередко после того, как человек посадил картошку на своем участке или прополол огород, он обращается за медицинской помощью с выраженным болевым синдромом и отеком нижних конечностей.

Но случается, чтобы снять боль, люди сами начинают принимать противовоспалительные препараты. Важно знать, что бесконтрольный прием таких лекарственных средств повышает риск гастритов и язвенной болезни.

Одиночество убивает

Нередко опасность нахождения на даче в жару стоит в том, что человек находится там один. И если он потерял сознание или возникло нарушение речи, то кто вызовет ему скорую медицинскую помощь?

- Одиночество – большой фактор риска гибели человека, - объясняет Наталья Корягина. - Часто случается, что родственники не могут достучаться, дозвониться до человека, вызывают специалистов, вскрывают двери, а там уже тяжелый инсульт. Важно предупредить родных, что, если их пожилой родственник не отвечает на звонки, договоритесь, чтобы его проверили соседи. Симптомы, которые должны сразу насторожить: у человека ухудшается речь, способность отвечать на вопросы, повторить свое имя, улыбнуться и двигать руками и ногами. Все это повод срочно обратиться к врачу!

Бережем кожу натуральными тканями

Еще одна опасность жаркой погоды – активное солнце, как фактор риска онкологических заболеваний кожи.

- Самые частые – меланома и базалиома – это онкологический процесс на коже человека, - объясняет доктор. - Сейчас благодаря изменению порядка диспансеризации, где на втором этапе введена консультация врача-дерматолога, тем сама мы снижаем риск запущенной патологии кожи. И если у человека появились изменения на коже, появились корочки на родинках, то ему проводится дерматоскопия.

Таким людям нельзя находиться на прямых солнечных лучах и нужно использовать крема с высокой степенью защиты (SPF 30…50). Особо важно это для детей младшего возраста, подростков, беременных и женщин в возрасте 50 лет и старше.

Что касается одежды, то она должна быть закрытая и из натуральных тканей. Натуральные ткани – хлопок, лен - дают коже дышать и способствуют нормальному потоотделению, а синтетика повышает температуру тела и способствует перегреву и повышению артериального давления.

- Особый акцент хотелось бы сделать на молодых людях и пациентах среднего возраста, перенесших коронавирус. Мы сейчас только знакомимся с последствиями этой инфекции и видим, что более трети пациентов ушли в постковидный синдром, симптомы которого могут длиться шесть-восемь месяцев. Среди таких симптомов - нарушение обоняния, слабость, снижение трудоспособности, сердцебиения. Все они говорят о глубинном поражении коронавирусной инфекцией структур головного мозга. Если такие симптомы остаются на протяжении длительного времени, человеку нужно наблюдаться у терапевта, кардиолога или невролога.

ВАЖНО

Лицам старше 40 лет и тем, кто переболел коронавирусом, необходимо контролировать уровень холестерина (у здоровых людей он должен быть не выше 5, а у лиц с заболеванями сердца менее 4). Второй показатель, который следует проверять и контролировать - это уровень глюкозы в крови. Он должен быть не выше 5,5 ммоль/л. Данные обследования можно пройти во время проведения диспансеризации по месту жительства. При наличии жалоб всегда нужно обращаться за медицинской помощью.