«ЕГЭ – единственный способ честной проверки знаний». Все о том, как в этом году пройдут выпускные экзамены

Раиса Кассина дала советы родителям, как относиться к полученным на ЕГЭ баллам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне сдачи ОГЭ и ЕГЭ в редакцию «Комсомольской правды» в Перми пришла министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. В большом интервью она рассказала о непростом посткоронавирусном учебном годе и о предстоящей сдаче экзаменов.

О безопасности

- Какие меры безопасности будут приняты в школах после трагедии в Казани?

- Мы вписываемся в стандарты по безопасности в школах и сейчас проверяем, насколько все это работоспособно и соответствует современным требованиям. Такие проверки проходят перед началом каждого нового учебного года. Чтобы обезопасить наших детей, мы максимально стараемся сделать все возможное не только в соответствии со стандартом, но и сверх него. Улучшаем ситуацию с техническим оснащением: если в школе нет металлоискателя или не хватает камер, устанавливаем их.

- Разрешено ли родителям прийти на «Последний звонок»?

- У нас в разных школах – ситуация разная. Где-то не было зарегистрировано ни одного случая ковида, поэтому принято решение не подходить ко всем школам одинаково. Ситуацию в школе будет оценивать директор со своей командой и принимать решение.

- Учебный год выдался непростым, каковы его главные итоги?

- Несмотря на коронавирус, мы сумели реализовать все запланированные проекты. Для родителей – главный итог, с какими результатами дети оканчивают школу и сдадут экзамены, для нас не менее ценны другие показатели: это состояние здоровья детей, снижение подростковой преступности, условия работы и заработная плата учителей. Не забывали мы и про ковид, придерживались тех правил безопасности, которые определены Роспотребнадзором. Радует, что в этом году почти все время мы занимались офлайн и все наши дети живы и здоровы.

- Как в этом году будет организована противоэпидемическая безопасность во время сдачи экзаменов?

- Мы готовы к проведению ЕГЭ с точки зрения соблюдения правил эпидемиологической безопасности: будет другая рассадка - не 15 человек в кабинете, а 10. Это позволит соблюдать дистанцию 1,5 метра. Обязательная термометрия на входе и врач в каждом пункте сдачи ЕГЭ. Перчатки для ребят - по желанию, обязательных требований к этому нет. Что касается масок, то учителя обязательно будут в них, а дети – как им будет удобно. Для детей, заболевших ковидом или другими заболеваниями, будут предусмотрены резервные дни и дополнительный период сдачи экзаменов.

О нововведениях

- Какие основные даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ?

- Для ребят, которые не будут поступать в вузы после 11 класса, (таких в этом году более 1,6 тысяч человек, - Ред.), будут сдавать ГВЭ – государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. С аттестатом, который получит такой выпускник, в вуз поступить в этом году будет нельзя, так как у него не будет результатов ЕГЭ.

Кто планирует поступать в вуз, будут сдавать ЕГЭ, при этом обязательным является только один предмет – русский язык. Если русский сдан, а по другим предметам не набрано необходимого количества баллов для поступления в вуз, то аттестат будет выдан.

В прошлом году из-за пандемии девятиклассники экзаменов вообще не сдавали, в этом году 18 мая в Пермском крае в 9-х классах начались контрольные работы по одному из учебных предметов по выбору, и шли они четыре дня по 21 мая. 24 и 25мая и 27 и 28 мая ребятам предстоит сдать экзамены по двум обязательным предметам - математике и русскому языку - в форме ОГЭ или государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для детей с ОВЗ.

А с 25 мая стартует государственная итоговая аттестация в 11 классах, но сначала будет сдаваться ГВЭ – государственный выпускной экзамен и только 31 мая начинается сдача ЕГЭ.

Сдача всех ЕГЭ заканчивается 2 июля. А далее у тех ребят, которые не сдали экзамены по уважительной причине или не набрали соответствующее количество баллов, будет возможность пересдачи в резервные дни.

- Что нового в сдаче ЕГЭ в этом году?

- Первое отличие: те, кто не планирует поступать в вуз, сейчас должен сдать ГВЭ. Второе отличие: выпускникам не придется сдавать базовую математику. И третье отличие – информатику мы будем сдавать на компьютерах, а не как раньше на бумажных носителях. Согласна, нельзя принимать этот предмет по-другому: чтобы признать ребенка владеющим информатикой, нужно понять, как он пользуется компьютерными технологиями.

Кстати, каждый год количество тех, кто сдает информатику, увеличивается: за три последних года сдающих стало больше в два раза. Экзамен будет проходить два дня, и в пунктах проведения экзаменов готовы к этому, наращивают мощности.

- Какие экзамены популярны у выпускников этого года?

- На первом месте - профильная математика. И это важно в промышленном крае, это означает, что наши ребята могут поступать на инженерные специальности. На втором месте – обществознание, которое необходимо для поступления на педагогические и экономические специальности. Затем идут физика, биология, информатика.

О поступлении в вуз

- До какого числа можно подать заявление в вузы?

- Подать документы на бюджетные места можно будет до 28 июля, приказы о зачислении выйдут 5 августа. Начало учебного года 1 сентября. Хорошая новость: в этом году увеличили контрольные цифры приема. Это значит, что поступить на бюджет смогут почти на 600 человек больше, чем в прошлом году. Всего в вузах края открыто порядка 6000 бюджетных мест по направлениям бакалавриата и специалитета. Увеличено количество мест на IT-специальности, педагогические, технические, нефтегазовые и горные специальности, строительство и медицину. Ребятам будет из чего выбрать.

- Сейчас много говорят об отмене ЕГЭ, как вы относитесь к этому?

- Мое личное мнение как учителя в прошлом и как руководителя системы образования сейчас, я считаю, что ЕГЭ – это единственно возможный способ честной проверки знаний и умений детей. Здесь нет комиссии, которой ты можешь понравиться, а можешь – нет. Вдобавок, если раньше мы сдавали экзамены два раза – выпускаясь из школы и поступая в вуз, то сейчас один. Еще плюс ЕГЭ в том, что с его результатами можно подать документы в пять вузов на несколько специальностей, раньше такой возможности у абитуриентов не было. Плюсов много, поэтому нам нет смысла отказываться от ЕГЭ, а нужно его совершенствовать. Многие рассуждают, что ЕГЭ – это перечень вопросов с готовыми ответами. Такой «угадайки» давно нет, сейчас для сдачи нужны знания, логика и общее видение предмета.

- Нужны ли репетиторы или интенсивные курсы для сдачи ЕГЭ?

- Я считаю, что школа может сделать все, чтобы подготовить ребенка к ЕГЭ. Если школа имеет всех учителей и хорошие результаты сдачи ЕГЭ, то репетиторы не нужны. Другое дело, не все учителя у нас достаточно сильны. Поэтому сидеть и ждать, что с этими знаниями ты сможешь поступить в вуз, неправильно. Я, конечно, против репетиторов, но если он и нужен, то только для того, чтобы систематизировать знания.

Об оценках в аттестате

- Оценки в аттестате кто-то проверяет при поступлении в вуз?

- При поступлении в колледжи и техникумы, оценки – очень важная позиция. Если при поступлении в суз есть конкурс, а он порой доходит до 15 человек на место - то вступает в силу средний балл аттестата и отметки за 9 класс очень важны. А вот оценки за 11 класс не играют никакой роли, здесь важны результаты ЕГЭ. Но это, конечно, не значит, что не нужно учиться.

- Какие условия получения золотой медали в 2021 году?

- Все пятерки в аттестате и не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку для тех, кто планирует поступление в вузы, или оценки «5» за ГВЭ по русскому языку и математике для тех, кто не планирует поступление в вузы.

- Влияют ли результаты ЕГЭ на оценку в аттестате?

- Нет, не влияют, но, к сожалению, до 30% ребят не подтверждают свою медаль во время сдачи ЕГЭ. То есть не сдают экзамен на 70 баллов и выше. Пока мы это только отмечаем, но в дальнейшем, если ты не получил нужное количество баллов, получить медаль будет нельзя.

- Когда подавать апелляцию, если не согласен с результатами ЕГЭ?

- Мы хорошо относимся к апелляции, но советуем не злоупотреблять этим, и объясню почему. Апелляция на процедуру проведения экзамена подается день в день до выхода из пункта проведения экзаменов, апелляция о несогласии с выставленными баллами - в течение двух рабочих дней, следующих за днем официального объявления результатов. Чтобы написать заявление, идти нужно к завучу своей школы. Если это выпускник прошлых лет, то он подает заявление через личный кабинет. Но важно знать, что в ходе апелляции пересматривается не только спорное задание, но и вся работа, поэтому много случаев, когда работа после апелляции оценивалась ниже. И перед тем, как написать заявление, обязательно нужно взвесить все «за» и «против».

О шпаргалках и дресс-коде на ЕГЭ

- Сколько действуют результаты ЕГЭ?

- Четыре года. Раньше было год, потом два, сейчас четыре, далее программа меняется.

- Можно ли списать на ЕГЭ?

- Даже не стоит пытаться, это бессмысленно. В пункте сдачи ЕГЭ установлены камеры, с помощью которых видно все, что происходит в кабинете. У нас официально зарегистрированы тысячи наблюдателей, которые следят за каждым опущенным взглядом сдающего и видят каждую его попытку списать. Информация о таком ученике тут же передается в пункт приема и экзамен прерывается. Благо, в последние годы выпускники все реже стали списывать.

- Ребенок заболел в день сдачи ЕГЭ. Как поступать?

- Если заболел и пришел в школу, нужно вызвать врача в пункте приема экзаменов и зафиксировать это. Если заболел накануне и не пришел в школу – нужно вызвать врача на дом. Справка от доктора будет основанием для того, чтобы пересдать экзамен в резервный день.

- На улице стоит жара. Есть ли требования к внешнему виду сдающих ЕГЭ выпускников?

- Мы просим всех выглядеть достойно, но это не исключает рубашек с коротким рукавом. Возможно, это не очень правильно, но в чем бы вы ни пришли, мы допустим вас на ЕГЭ.

- Дайте мудрый совет родителям выпускников, как настроить детей и не сойти с ума во время сдачи ЕГЭ?

- Говорить «не волнуйтесь» - бесполезно. Все всегда волновались, и страшнее этого ничего в этот день нет. Главное, что можно сказать своему сыну или дочери: «Какой бы у тебя ни был результат, это результат на сегодняшний день и жизнь на этом не заканчивается. Есть много других возможностей: сдать на следующий год, выбрать другие экзамены», поэтому примите любой результат, с которым пришел ребенок, и думайте, что делать дальше.

О поступлении в школу

- Школа может принять только 100 первоклассников, а желающих 200. Как в таком случае будут распределяться места?

- К сожалению, зачислят тех, кто первый подал заявление. Другого варианта нет. С 6 июля открывается запись в школы на свободные места, и можно будет подавать заявку в них. Если ребенок не поступил, нужно будет обратиться в департамент образования, чтобы ему нашли свободное место в другой школе.

- Переехали в другой район, пришли в школу по месту жительства, нас не берут, объясняя, что нет мест, как нам поступать?

- В Законе об образовании написано, что школа может отказать, если нет мест, но мы способствуем тому, чтобы ребенка взяли. Поэтому обязательно нужно обратиться в департамент образования. Формально там должны обеспечить место в любой школе, но постараются сделать в ближайшей.

- Когда ребенка лучше отдавать в первый класс? В почти семь лет или в почти восемь?

- Я за то, чтобы отдавать ребенка в школу позже, но в этом вопросе все очень индивидуально. Нужно проконсультироваться у психолога и выяснить уровень психологической готовности ребенка к школе. Тестов таких много. Часто бывает, что ребенок готов к школе интеллектуально, но не готов физически. Ему даже книжки тяжело носить, а родители его одновременно и в музыкальную, и в спортивную школы записывают и еще жалуются: «Почему не задают уроки в первом классе?».

- Волнует вопрос со школой Арсенал, которую не отдает пермский бизнесмен.

- Что тут сказать? Уже год ребята могли бы учиться в прекрасных условиях, но из-за того, что затеял конкретный предприниматель, школа стояла пустая. Сейчас прошел суд и уже прорабатывается механизм передачи школы. С 1 сентября дети будут там учиться.