В Пермском крае до 1 июля продлили ограничения по коронавирусу

В Пермском крае продлены ограничительные меры против распространения коронавирусной инфекции. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае продлены ограничительные меры против распространения новой коронавирусной инфекции, теперь до 1 июля. Указ о внесение изменений уже подписал губернатор Дмитрий Махонин. Послабления будут сделаны лишь для выпускников школ. У ребят состоятся последние звонки и выпускные. На них может быть приглашен только один из родителей.

На сайте губернатора и Правительства региона сообщается о том, что во время проведения последних звонков и выпускных будут усилены меры безопасности. Организация порядка возложена на правоохранительные органы.

По-прежнему в регионе действуют запреты на массовые мероприятия, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Закрыты дискотеки и ночные клубы.

Жители региона должны соблюдать меры безопасности – носить маски и перчатки в общественных местах. На сегодняшний день в Пермском крае выявлено 56 497 заболевших коронавирусной инфекцией.