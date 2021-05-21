Для пермских педагогов подготовили программу развития цифровых навыков

Антону Немкину показали работы кванторианцев. Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

В Пермском крае дети с удовольствием осваивают новейшие цифровые технологии. Помогают им в этом педагоги. Но для этого они и сами должны обладать необходимым уровнем развития цифровых навыков. С этой целью для руководителей образовательных учреждений и учителей подготовлена специальная программа, которая будет реализовываться в несколько этапов.

Об этом шла речь в пермском детском технопарке «Кванториум Фотоника», который посетил член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин. Он пообщался с преподавательским сообществом и рассказал о большой образовательной программе, которая была подготовлена для педагогов Прикамья.

Автомобили на водородном топливе, уникальные квадрокоптеры, роботы, модельные ракеты и многие другие высокотехнологичные устройства – все это делают и изучают кванторианцы, как называют себя ученики технопарка. Работы ребят, которые они делают под руководством наставников, среди которых представители научной школы, промышленности и бизнеса, продемонстрировал Антону Немкину директор Кванториума Павел Крендель.

- «Кванториум Фотоника» - наглядная иллюстрация того, что мы живем в такое время, когда не просто «учиться никогда не поздно», а учиться необходимо всю жизнь, мы переходим в цифровое общество, - подчеркнул Антон Немкин. – Учиться нужно и учителям, сегодня педагогам просто необходимо научиться активно использовать прикладные инструменты для повышения эффективности своей работы. Под эгидой «Цифровой долины Прикамья» мы вместе с Министерством образования и Министерством информационного развития и связи Пермского края подготовили большую образовательную программу для педагогов. В качестве партнеров будем привлекать ведущие экспертные центры страны.

Реализовываться эта программа будет в несколько этапов.

В июне состоится практический семинар для руководителей учебных заведений и педагогов. На нем участникам представят подходы и инструменты по цифровизации образовательного процесса и налаживанию взаимодействия между педагогом, детьми и родителями.

В июне и июле пройдет обучение по программе дополнительного образования для руководителей и администраторов школ. Эксперты расскажут о том, как можно использовать цифровые инструменты в воспитательных программах, в мониторинге учащихся, в обеспечении безопасности.

Будет также представлена программа дополнительного образования для учителей, в которой упор будет сделан на темы цифрового следа педагога и ребенка.

Завершающий этап развития цифровых навыков у прикамских педагогов запланирован на конец лета. В частности, до августа пройдет региональный конкурс руководителей школ и педагогов на лучшие решения по цифровизации школы и на лучший цифровой профиль педагога. В августе состоится церемония награждения ее победителей и лауреатов.

НАША СПРАВКА

Детский технопарк «Кванториум Фотоника» открылся в Перми три года назад при поддержке краевых и городских властей, «Пермской научно-производственной приборостроительной компании» (ПНППК). Обучение в технопарке происходит по ключевым направлениям инновационного развития региона: это квантумы Робо, Промышленный дизайн, Био, Аэро, Космо, Энерджи, Хайтек, Нано, IT и другие.