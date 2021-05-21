Прогноз погоды на выходные в Пермском крае: пойдут сильные дожди и похолодает

В Пермском крае на смену засухе придут дожди и сильные ветра. Фото: Юлия Лоза

Засушливый май, похоже, прощается с жителями Пермского края. Синоптики говорят, что с начала месяца в большинстве районов Пермского края выпало всего 10-25% от месячной нормы осадков. А потом пришла аномальная жара, но уже в эти выходные теплый воздух сменит прохлада и пойдут дожди, возможно, прогремят грозы.

По информации ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, в пятницу днем через территорию края с юго-запада на северо-восток пройдет холодный атмосферный фронт. Этот же фронт вызвал позавчера пыльную бурю в Астрахани, а вчера – грозы в Среднем Поволжье. Из-за него в Пермском крае поднимется сильный ветер с порывами 20 м/с и более.

В Перми прохождение фронта ожидается после 14.00, также вероятны грозы и возможен шквал. По территории края, особенно по западным районам, есть вероятность выпадения града. Перед прохождением фронта температура успеет повыситься до +24…+27°, а по северу края еще на 1-2° выше, затем ожидается похолодание. По юго-западу края день будет более прохладным.

В субботу 22 мая ночь будет теплой +11…+16°, утром начиная с юго-западных районов ожидаются небольшие и умеренные дожди, преобладание облачной погоды. В центральных районах и на севере будет облачно, днем +17…+20°, а на юг края может поступить тропический воздух, что приведет днем к кратковременному потеплению до +25…+28°.

В ночь на воскресенье в центральных районах и в Перми может выпасть 10-15 мм осадков в виде обложного дождя, а по юго-западу не исключены грозы со шквалами и градом. Температура воздуха от +10…+12° на севере до +15…+17° на юге. Днем осадки прекратятся, температура воздуха составит +19…+22°.

В понедельник ожидается прохождение еще одной волны похолодания.