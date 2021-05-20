Родственники девушки, сбитой подростком на Lexus, отсудили еще 700 тысяч рублей

Мария в тот вечер шла на автобусную остановку, чтобы сесть на автобус и ехать домой к мужу. Фото: семейный архив.

Громкая история, случившаяся в Перми год назад, на днях получила свое продолжение в суде Индустриального района Перми. Напомним, в начале мая 2020 года на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Братьев Игнатовых 24-летнюю Марию К. сбил 17-летний подросток на папиной иномарке.

Lexus летел через перекресток на красный свет. От удара девушку отбросило на несколько десятков метров. Она скончалась от полученных травм до приезда «скорой помощи».

Кадры с места ДТП. Фото: ГИБДД Перми.

Позже выяснилось, за рулем иномарки сидел школьник с тремя друзьями. Компания поехала за бургерами и совершила смертельное ДТП. Сначала виновника аварии суд приговорил к двум годам условного срока, но вышестоящая инстанция отправила его в колонию на полтора года.

Потерпевшими по уголовному делу были признаны мать, сестра и супруг погибшей. Суд удовлетворил их исковые требования о возмещении морального вреда, в пользу матери - 1 200 000 рублей, в пользу сестры и супруга - по 800 000 рублей.

- Но по мнению потерпевших, взысканные суммы не компенсируют их нравственные страдания и они считают, что обязанность возмещения морального вреда должна лежать и на владельце транспортного средства, поскольку отец неоднократно разрешал своему несовершеннолетнему сыну управлять принадлежащим ему автомобилем, - сообщили в пресс-служба суда Индустриального района Перми.

Суд при рассмотрении заявленных требований, принял во внимание тот факт, что ответчик передал ключи от автомобиля сыну, зная о том, что последний не имеет права управления транспортным средством. И пришел к выводу о том, что на ответчика, как на владельца источника повышенной опасности, подлежит возложение обязанности по компенсации истцам морального вреда.

В итоге суд решил взыскать с отца осужденного подростка в пользу матери погибшей – компенсацию морального вреда в размере 300 000 рублей. В пользу сестры и супруга погибшей - 200 000 руб. Также с ответчика подлежат взысканию судебные расходы по составлению искового заявления.

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