На перекрестке в центре Перми появился арт-объект «Сбитая зебра»

Равнодушно мимо "Сбитой зебры" не проходит никто. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ой, мама, гляди, лошадка умерла! – удивилась маленькая девочка, проходя перекресток на пересечении улиц Пушкина и Клименко в Перми.

Новый арт-объект появился в городе ночью 20 мая: это сбитая и лежащая на асфальте нарисованная зебра. Находится она на перекрестке, в том месте, где установлен знак пешеходного перехода и где должна быть нанесена разметка. Но ее там нет. Проходящие мимо пермяки смотрят на сбитую зебру, идут и оборачиваются. Равнодушно не проходит никто.

На необычный рисунок оборачиваются даже малыши в колясках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Рисунок окровавленной зебры на дороге – дело рук уличных художников арт-группы «Злые» из Екатеринбурга. Они объяснили задумку на своей официальной группе в Instagram:

- Ужасное происшествие в Перми! На перекрестке Пушкина и Клименко кто-то сбил Зебру прямо на зебре! Точнее, там должна была быть зебра, но ее почему-то не было. Вернее, зебра была, но теперь зебры больше нет. А ведь если бы зебра там была, то и зебру бы не сбили. Какой кошмар! А если серьезно (хотя куда уж серьезнее!) - встречайте острую социалочку. Все, как мы любим.

Теперь ответное слово за подрядчиками, которые наносят разметку на этом участке дороги. Ждем, когда они «оживят» зебру, то есть нанесут привычную для нас разметку на этом пешеходном переходе.

Напомним, ранее арт-группа «Злые» из Екатеринбурга нарисовала возле гипермаркета «Семья» арт-объект «Ожидание боли» и написали надпись на заборе «Век ницшего класса», намеренно допустив орфографическую ошибку, сделав отсылку к немецкому философу Фридриху Ницше.