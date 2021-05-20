Антон Немкин: Прикамье активно развивает внутренний туризм

Фото: Петр Королев.

Весной этого года Пермский край вошел в число самых известных среди российских туристов регионов. Кунгурская ледяная пещера, Усьвинские столбы, Каменный город – с этими достопримечательностями познакомились многие путешественники. Но возможности для дальнейшего развития внутреннего туризма еще остались.

Что нужно сделать, чтобы серьезно повысить туристическую привлекательность региона, – это автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин обсудил с экспертами.

В частности, в разговоре с главой администрации Добрянского городского округа Константином Лызовым и директором санатория «Демидково» Кириллом Толстым он оценил перспективы создания межрегионального всесезонного туристского маршрута по рекам, который захватит посещение сразу нескольких уникальных мест: санатория «Демидково», архитектурно-этнографического музея «Хохловка», а также поселка Ильинский и города Чермоз.

- Сейчас повышается доступность туристских поездок по России, в частности, введен кэшбэк для отдыха в стране, - отметил Антон Немкин. - . Кроме того, на федеральном уровне идет пересмотр и актуализация всего законодательства в сфере туризма. Многие изменения направлены на выведение туристической отрасли из «серой» зоны. Введена обязательная аттестация экскурсоводов, инструкторов-проводников. Вводится федеральный реестр туристических агентств.

Все это, по мнению Антона Немкина, позволит развивать внутренний туризм в Прикамье.

- Также необходимо увеличить разнообразие предложений для туристов,что потребует инвестиций в создание инфраструктуры, - рассказал Антон Немкин. – Но эти инвестиции однозначно окупятся. Думаю, что некоторые проекты можно реализовать по модели государственно-частного партнерства.

Как рассказал вице-президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства ( ОСИГ) Алексей Волков, на днях ОСИГ подписал соглашение с правительством Пермского края.

- Мы выбрали Пермь, как один из ключевых регионов, который сегодня быстро и динамично развивается, где увеличиваются туристические потоки, где общественность и власть слышат друг друга и заряжены на результат. Уверен, с поддержкой Дмитрия Махонина, Антона Немкина, общественных организаций, таких как ОСИГ, туризм будет развиваться системно и эффективно, - подчеркнул Алексей Волков.

По словам руководителя пермского регионального отделения Российского Союза Туриндустрии Ксении Ведерниковой, Пермский край стал одним из пилотных регионов по развитию промышленного и детского туризма.

- Заключено соглашение между правительством Пермского края и Агентством стратегических инициатив по развитию промышленного туризма, - от метила она. - При поддержке Министерства по туризму состоялась поездка представителей агентства на пилотные предприятия края, для каждого из которых разработаны рекомендации. В дальнейшем запланировано утверждение дорожной карты и ее реализация. Кроме того, уже сейчас в разработке уникальные, конкурентные экскурсионные продукты на предприятиях «Промобот», «Протон-ПМ», «РосОМЗ» и «Доброфиш».

А генеральный директор турфирмы «Белый камень» Екатерина Шестакова отметила, в Прикамье все более популярными становятся активный и экологический виды туризма:

- Период пандемии изменил предпочтения туристов, сделав более популярными путешествия мини-группами, семейные туры, интенсивные комплексные туры с катанием на лодках, подъемом на скалы, посещением музеев. Сейчас становятся все более популярными туры выходного дня и сплавы на 1,2 дня. Однодневные сплавы, лодочные экскурсии по Чусовой, Усьве, Вишере становятся новым трендом. И для некоторых они даже предпочтительнее чем сплавы.