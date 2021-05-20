В Перми благоустроили Аллею Памяти

Фото: Петр Королев.

Вокруг памятной стелы в честь пермяков – Героев Великой Отечественной войны на улице Екатерининская в Перми были высажены кусты цветущих растений. Акцию по благоустройству памятного места провели активисты «Молодой Гвардии Единой России». А организатором ее стал Антон Немкин, автор проекта «Цифровая долина Прикамья»

- Подобные мероприятия дают возможность молодежи бережнее относиться к истории нашей страны, - считает Антон Немкин. - Ухаживая за мемориалом, ты непременно вспоминаешь о ветеранах и героях Великой Отечественной войны. Считаю очень правильным и важным привлекать к этой работе ребят. Через совместный труд с молодым поколением мы не только решаем задачи благоустройства памятных мест, но и сохраняем, таким образом, историческую память.

- Сегодняшней посадкой зеленых растений у стелы Героям Советского Союза мы даем новую жизнь этому месту, даем открыться его «новому дыханию», - рассказал один из инициаторов акции, член регионального отделения «Молодой Гвардии» Михаил Гринчук.

Аллее Памяти находится рядом с Пермским государственным архивом социально-политической истории. В минувшем году, в честь 75-летия Победы сотрудниками архива совместно с волонтерами была создана интерактивная «Карта Памяти» воинских захоронений и мемориальных объектов.

- Сейчас карта работает и является наглядным реестром объектов памяти о Великой Отечественной войне, - говорит директор Пермского государственного архива социально-политической истории, координатор проекта «Историческая память» в Пермском крае партии «Единая Россия» Сергей Неганов.

Также на базе ГАСПИ был реализован Единый пермский общекраевой банк информации по Великой Отечественной войне, который включает семь баз данных, содержащих информацию о почти 300 тысячах участников боевых действий и тружеников тыла – жителях Пермского края.

- Это очень важный проект не только для нашего региона. Те архивные фонды, которые сегодня существуют необходимо оцифровывать и создавать площадки, благодаря которым люди будут иметь доступ к этой информации. Современный человек привык получать информацию в два клика, поэтому хочется, чтобы и такая важная информация, как архивные данные, была доступна любому человеку, - отметил Антон Немкин.