«Амкар-Пермь» получил лицензию и уже летом может сыграть в ПФЛ

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Уже можно официально сообщить о возрождении клуба «красно-черных».

В офисе Российского футбольного союза изучили пакет документов ФК «Амкар-Пермь» и приняли клуб в состав участников Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2021-2022.

- Теперь руководство клуба во главе с президентом Валерием Чупраковым начнут формировать приступит к формированию тренерский штаб и набирать игроков в команду, - сообщили в краевом Минспорта.

Бренд «Амкар» приобрели в краевую собственность летом прошлого года по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Он анонсировал реинкарнацию футбольной команды с популярным брендом в июле прошлого года, подписав соглашение с Российским футбольным союзом и Минспорта РФ.

Название передали региональной Академии игровых видов спорта, сформированная молодежная команда в прошлом году выступала в Первенстве России среди любительских клубов. Теперь «Амкару» предстоит стать клубом профессионалов.

Таким образом, в ПФЛ в этом сезоне будут играть сразу две пермские команды – «Звезда» и «Амкар». Но перед «красно-черными» поставят задачу бороться за выход в премьер-лигу. Ранее губернатор Дмитрий Махонин заявил, что рассчитывает, что это может случиться за два года.

Напомним, пермский футбольный клуб «Амкар» окончательно сошел со сцены в 2018 году из-за финансовых неурядиц. В последнем для клуба сезоне футболисты дважды обыграли будущих чемпионов и прочно занимали 13-ю строчку Премьер-лиги.

Болельщики подписали тогда петицию с просьбой спасти «Амкар», но прежний губернатор Максим Решетников сделал ставку на студенческую команду «Звезда». Он заявил, что надо развивать массовый спорт, а не кормить зарубежных легионеров.

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