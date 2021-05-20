«Сначала не верил, что это он». В Екатеринбурге умер мужчина, подозреваемый в убийстве жителя Пермского края

Слева на фото - Александр Кукушкин. Справа - Ильгиз Бархутдинов

В больнице в Екатеринбурге скончался 34-летний уроженец Туринского района Александр Кукушкин, который устроил резню в сквере Джавахарлала Неру. Предполагаемый преступник зарезал троих человек, среди которых был житель Пермского края.

Напомним, 17 мая, в Екатеринбурге в сквере имени Джавахарлала Неру Александр Кукушкин напал с ножом на прохожих и, по предварительной информации, перерезал горло трем мужчинам. Задержать преступника смогли военные и полицейские. По данным «КП - Екатеринбург», во время задержания Кукушкин начал оказывать сопротивление. Старший сержант патрульно-постовой службы, пытавшийся задержать преступника, выстрелил семь раз. Три выстрела он произвел в воздух и четыре в сторону мужчины. Предположительно, в Кукушкина попала только одна пуля.

Место преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Александр Кукушкин умер 19 мая в 20.25 в отделении реанимации, не приходя в сознание. У него было несколько ножевых ранений, а также огнестрельное в живот. Врачи изначально давали мало шансов, что он выживет, - рассказал «КП - Екатеринбург» осведомленный источник.

Гильза, которая осталась на месте преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

До преступления Александр Кукушкин не имел проблем с законом, но привлекался к ответственности за распитие спиртного в общественных местах.

По словам его мамы, за два дня до преступления - 15 мая - Кукушкин ходил на прием к психиатру, и тот «отправил его работать в огороде». Затем он на два дня уехал в Екатеринбург, и должен был вернуться домой в понедельник. У Александра 11 классов образования. В начале 2000-х он окончил школу и поступил в педагогический институт. Но не смог получить диплом, якобы, из-за проблем с психикой. Пару месяцев он устроился на завод грузчиком, а до этого подрабатывал на пилораме. У него остался маленький ребенок.

Александр Кукушкин. Фото: личная страница мужчины во "ВКонтакте"

Убитым жителем Пермского края оказался 34-летний Ильгиз Бархутдиновым. По словам друга убитого, Ильгиз был хорошим и трудолюбивым человеком.

Ильгиз Бархутдинов. Фото предоставлено друзьями убитого

- Мы познакомились с Ильгизом больше 10 лет назад, - рассказывает друг Ильгиза. - Он переехал к нам в Кунгур из деревни в Октябрьском районе. Жил вместе с сестрой. Был спокойным и работящим парнем. Потом я перебрался в Пермь, и мы перестали общаться. Когда узнал о произошедшем, не поверил, что это его убили, но потом друзья подтвердили, что это Ильгиз. Сказали, что некоторое время назад он уехал на заработки в Екатеринбург. Были ли они знакомы с подозреваемым, точно никто не знает, но предполагают, что все же они друг друга знали.

Следователи завели уголовное дело по статье по «Убийство двух и более лиц», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

- Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается, сотрудниками СКР выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий, - отметили в СУ СК России по Свердловской области.

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