Игорь Сапко: «Первый губернатор Прикамья Геннадий Игумнов прекрасно играл на гитаре и читал стихи»

Геннадий Игумнов и Игорь Сапко были друзьями. Фото: страница в Фейсбук депутата Госдумы.

Сегодня рано утром первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы Игорь Сапко разместил на своей странице в Фейсбук печальное сообщение:

- Сегодня в 6.20 утра перестало биться сердце Геннадия Вячеславовича Игумнова, моего близкого друга, наставника и учителя. Это был первый всенародно избранный губернатор Пермской области, грамотный профессионал, открытый в общении и очень мудрый человек! Глубокие слова соболезнования родным и близким, страшная утрата.

- Я действительно считаю его своим учителем и наставником, - объясняет Игорь Сапко читателям «Комсомолки». - Мы дружили с ним, я очень хорошо знаю его семью, часто бывал у него в гостях. Это был очень мудрый и опытный руководитель. В далеко не простое время Геннадию Вячеславовичу пришлось руководить регионом. Его уникальная способность находить диалог с людьми с противоположными взглядами способствовала гармоничному развитию региона. Геннадий Вячеславович был очень добрым и открытым в общении человеком. Он обладал уникальной памятью. Например, он помнил по имени отчеству всех, с кем общался 30 лет назад. Я каждый год приезжал к нему на день рождения, и это было целое событие. Он прекрасно играл на гитаре, наизусть читал стихи.