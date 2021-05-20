Экс-спикер Заксобрания Прикамья Евгений Сапиро: «Как губернатору Игумнову удалось пройти «проверку на вшивость»

Евгению Сапиро вместе с Геннадием Игумновым приходилось заново выстраивать сломанную политическую систему в регионе. Фото: архив "КП".

Во время губернаторства Геннадия Игумнова Евгений Сапиро был председателем Законодательного собрания. В переломную эпоху обоим приходилось заново выстраивать политическую систему в регионе.

- Игумнов был ярким человеком и специалистом очень высокого уровня, - говорит Евгений Сапиро. - Самое главное, он состоялся как руководитель в непростое переломное время. И при этом смог пройти «проверку на вшивость», что удалось далеко не всем. Это была непростая эпоха. Полностью была сломана политическая система. Ее требовалось выстраивать заново. Надо было менять представления о жизни. Невозможно было все выбросить на помойку, надо было тщательно отобрать, что пригодится, а что нет. И Геннадию Игумнову приходилось делать этот выбор постоянно. А это трудно – когда не знаешь, что ждет впереди, а позади наворочено столько всякого. Например, слово «спекуляция» раньше было ругательным, а теперь требовалось поддерживать бизнес. В какой мере это делать? Игумнову удавалось выбрать золотую середину, его отличала трезвость и аналитика в оценках.