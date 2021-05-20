Геннадий Игумнов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Умер Геннадий Игумнов, бывший губернатор Пермской области. Как сообщил депутат Госдумы Игорь Сапко, Геннадий Вячеславович скончался ранним утром 20 мая.

«В 6.20 утра перестало биться сердце Геннадия Вячеславовича Игумнова, моего близкого друга, наставника и учителя. Это был первый всенародно избранный губернатор Пермской области, грамотный профессионал, открытый в общении и очень мудрый человек! Глубокие слова соболезнования родным и близким, страшная утрата...», - написал в социальных сетях Игорь Сапко.

Геннадий Вячеславович Игумнов был первым губернатором Пермской области. Он занимал эту должность 4 года, с 1996 по 2000-й годы. Геннадий Вячеславович награжден Орденами «Знак почета» и «За заслуги перед Отечеством».

Глава Пермского края Дмитрий Махонин выразил слова соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Геннадия Вячеславовича Игумнова. И отметил, что несмотря на непростые социально-экономические и политические условия, он добился серьезных положительных преобразований в регионе.