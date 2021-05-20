На пожаре в Пермском крае погибла семья из пяти человек

Частный дом выгорел полностью. Фото с места пожара: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Жуткая трагедия случилась в ночь на четверг, 20 мая в деревне Усть-Турка Кунгурского района в Пермском крае. Во время пожара в частном доме сгорела семья из пяти человек.

Причины возгорания сейчас устанавливаются, но вероятней всего пожар начался в бане, которая находилась под одной крышей с домом. Огонь быстро распространялся, не оставив шансов выбраться наружу спящим людям.

- Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 0.25, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Возгорание обнаружили поздно, и к моменту прибытия первых пожарных подразделений дом был полностью в огне. Площадь пожара составила 122 квадратных метра. Тушили возгорание 32 человека и 10 единиц техники, ситуация осложнялась сухой и жаркой погодой, которая вторую неделю стоит в Пермском крае.

В огне погибла73-летняя бабушка, две ее дочери 49 и 45 лет, муж одной из женщин и их 23-летний сын. Пожар полностью уничтожил дом, баню и надворные постройки. Единственным, кто остался жив в этой семье – это старший сын Альгиз, который жил отдельно. Сейчас местные жители собирают ему средства для организации похорон.

Пожар начался ночью. Фото: село Усть-Турка/ВКонтакте

Финансовую помощь могут внести и те, кто не остался равнодушен к беде молодого мужчины, в одну ночь потерявшего всех своих родных. Деньги можно перевести на карту, прикрепленную к номеру телефона 8-992-238-99-60 Альгиз Назифович М.

По факту гибели людей на пожаре следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

- На месте происшествия работает группа опытных следователей-криминалистов, эксперт пожаротехник Следственного управления, руководитель и следователи Кунгурского МРСО, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - При осмотре тел видимых следов, указывающих на то, что погибшие стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено.

Осмотр места происшествия проводится с применением высокотехнологичной криминалистической техники, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших.

Расследование уголовного дела взял под личный контроль руководитель краевого Следственного управления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

При пожаре в Пермском крае погибли 8 человек

Среди них двое детей (Подробнее...)