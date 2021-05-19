Коронавирус в Прикамье, последние новости на 20 мая 2021 года: число заразившихся COVID-19 за сутки по-прежнему меньше сотни

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Перми. Последние новости на 20 мая 2021 года: число заразившихся COVID-19 за сутки по-прежнему меньше сотни.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 98 новых случаев заражения COVID-19: 30 человек проходят лечение в больницах, 68 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Таким образом, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 56 300. В числе 98 новых инфицированных 46 пациентов мужского пола, 52 – женского, среди заболевших 3 детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет – 9 человек, от 30 до 49 лет – 33 человека, 33 в возрасте 50-64 и 20 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен.