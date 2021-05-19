Перекрестки на Комсомольском проспекте в Перми будем проезжать по-новому

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, что ждет пермских автомобилистов после реконструкции Комсомольского проспекта, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

В частности, он подтвердил, что количество парковочных карманов сократится. По его словам, это поможет повысить пропускную способность проспекта. Но каким образом?

- Действительно, после реконструкции Комсомольского проспекта количество парковочных мест уменьшится примерно на треть, - сообщил Максим Кис. - Парковки будут тянуться по всему проспекту – «карманы» будут организованы вдоль проезжей части. Припарковаться можно будет на всем протяжении проспекта за исключением мест, где будут автобусные остановки, а также вблизи тех перекрестков, где парковочная зона превратится в дополнительную полосу для поворота направо. Подобный четвертый ряд уже есть на двух перекрестках на реконструированной части проспекта. В частности, - перед улицей Ленина у ЦУМа, если мы едем со стороны Камы, а также перед пересечением с улицей Советской при движении в сторону Монастырской. Уменьшение числа парковок связано также с тем, что восстанавливается историческая пешеходная часть Комсомольского проспекта. Поэтому парковочные карманы, нарезанные бессистемно в разное время, будут ликвидированы.

Что же получат автомобилисты взамен?

- Чтобы компенсировать уменьшение числа парковок, при ремонте улиц, пересекающих Комсомольский проспект, например, Полины Осипенко, Глеба Успенского на них будут организованы дополнительные парковочные места, тем более, что эти улицы не имеют такого важного магистрального значения, как Комсомольский проспект, - объяснил Максим Кис. - Появившиеся дополнительные полосы при повороте направо увеличат пропускную способность, поскольку транспорт, осуществляющий поворот, не будет задерживать движение. Кроме того, на всей реконструированной части проспекта существенно поменялся принцип проезда перекрестков. На них появились на светофорах стрелки для поворота налево, и транспорт теперь не останавливается перед поворотом, а проезжает через весь перекресток. И такой принцип будет применен на всем протяжении Комсомольского проспекта.

В результате реконструкции Компрос должен стать более скоростным. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КСТАТИ

Для многодетных семей сделают льготную систему парковок

С началом лета пермским многодетным родителям станет удобнее развозить детишек по школам, садикам, поликлиникам.

- С 1 июня, согласно решению Пермской гордумы, вводится льготный режим оплаты платных парковок для многодетных семей, - рассказал Максим Кис. - многодетная семья может заявить один автомобиль для того, чтобы его можно было бесплатно парковать в зоне платных парковок в течение двух часов. При этом владельцем автомобиля должен быть кто-то из родителей или несовершеннолетний ребенок из многодетной семьи, бывает и такое.

Но воспользоваться льготой можно будет только после того, как автомобиль включат в специальный реестр. Для этого нужно подать заявление – в Пермскую дирекцию дорожного движения или в МФЦ, где такие заявления будут принимать с 27 мая. К заявлению нужно будет приложить копии свидетельства транспортного средства и паспортов тех членов семьи, у кого они есть, при этом придется захватить с собой и оригиналы документов. Копии заверят при приеме заявления. Решение о внесении транспортного средства в реестр примут в течение 10 дней.