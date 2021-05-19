Да будет звук! В Удмуртии включили голос в четвертом поколении

Разговаривать по мобильному и параллельно пользоваться скоростным 4G-интернетом. Фото предоставлено "МегаФон".

Мир меняется с немыслимой скоростью. В наше время представить человека без смартфона практически невозможно. А сами гаджеты, как и мобильная связь, совершенствуются с каждым годом. Накануне в Республике Удмуртия запустили новую мобильную технологию - VoLTE (от англ. Voice over LTE). Дословно это название переводится как «голос по сети интернет». Но даже самому опытному пользователю, внимательно наблюдающему эволюцию мобильных сетей, немудрено запутаться в названиях и терминах.

Мы разобрались во всех тонкостях новомодного решения связистов и узнали, чем оно будет полезно жителям региона.

«Качать» и говорить одновременно

В преддверии майских праздников в Удмуртии, вслед за Пермским краем, телеком-инженеры объявили: абоненты оператора «МегаФон» впервые могут разговаривать в сети 4G, которая ранее использовалась только для мобильного интернета. Новые возможности не повлияют на стоимость вызовов - никаких дополнительных наценок к тарифам не будет. При этом такие 4G-звонки будут считаться обычными голосовыми соединениями.

Как пояснил директор МегаФона в Удмуртии Валерий Ханжин, раньше вовремя звонка смартфон автоматически переключался на 3G, в результате чего нельзя было использовать возможности интернета с качеством сети четвертого поколения. Теперь каждый пользователь может разговаривать по мобильному телефону и одновременно пользоваться самым скоростным интернетом. Входящий звонок не прервет загрузку видео или общение в мессенджерах.

- Например, вы можете говорить через наушники, гарнитуру, по громкой связи и при этом искать что-то онлайн. Даже если во время телефонной беседы вы включите навигатор, начнете отправлять письмо, загружать видео, аудио или просто смотреть фото в соцсетях, - это не помешает вашему общению - с VoLTE все будет без зависаний, - рассказал Валерий Ханжин.

Новая технология полезна и тогда, когда при разговоре по мобильному возникает необходимость зайти в мессенджер или открыть какой-то сайт. Благодаря VoLTE вы сможете это сделать, не прерывая разговора.

Впрочем, это не все. Есть и свои особенности передачи звука.

Голос Удмуртии зазвучал быстрее и без шума

Теперь собеседник лучше слышит речь говорящего - она передается в HD-качестве.

- Наши абоненты заметят, как повысилось и качество звучания, а голос собеседника стало слышно чище. Лучше передаются интонации, тембр, может даже возникнуть ощущение, что человек находится рядом, а не в другом конце города или за сотни километров, - пояснил топ-менеджер МегаФона.

В смартфонах жителей республики, подключенных к новой технологии, автоматически активирован и эффект шумоподавления. Даже если вы разговариваете в общественном транспорте или на улице, собеседник услышит вас без посторонних шумов. Само соединение при звонке устанавливается быстрее – 1-2 секунды. Решение экономит заряд смартфона - к слову, сегодня это точно востребовано у всех владельцев гаджетов.

Где работает

VoLTE работает везде, где есть сеть 4G. Как сообщают в МегаФоне, более 90% населения республики проживают в зоне покрытия сети четвертого поколения, а значит, технологию могут оценить не только жители крупных городов, но районных центров, сел и деревень Удмуртии. По данным связистов, наличие у собеседника функции VoLTE необязательно, но желательно. Это позволит получить максимальное качество связи. Но не забывайте код города. Набирать номер со смартфона с помощью VoLTE нужно в полном формате.

Как подключить

Для использования всех возможностей VoLTE необходимы устройство и SIM-карта, которые поддерживают эту технологию. Отметим, что практически все смартфоны, выпущенные после 2018 года, имеют такую функцию. Зачастую она подключается автоматически, о чем свидетельствует соответствующий значок в правом углу экрана. Совместимость самого телефона с новой технологией можно проверить самостоятельно, посмотрев настройки смартфона. Если телефон с 4G - заходите в раздел «Вызовы в VoLTE» и активируйте его.

- Качество звука, отсутствие обрывов, шустрый интернет во время разговора - самые важные показатели качества связи оператора. Чтобы все это обеспечить как можно большему количеству жителей, мы ежедневно работаем над развитием существующих услуг, в том числе и голосовых. Наши инженеры провели масштабный апргейт сети «МегаФон» в Удмуртии, что позволит жителям оценить все преимущества новой технологии. А динамично растущий объем голосового трафика в 4G является для нас лучшей обратной связью от клиента. Значок VoLTE на экране смартфона - залог чистого звука и значительной экономии ресурса аккумулятора, - резюмировал Валерий Ханжин.

Наша справка

В Пермском крае МегаФон запустил VoLTE в конце 2020 года. На данный момент известны первые итоги востребованности технологии. Как рассказали аналитики оператора, в Прикамье за последние 3 месяца рост голосового трафика в этой сети составил 30%, и сегодня уже каждый четвертый вызов абоненты совершают по мобильной сети VoLTE. Обладая статусом самого интернет-активного региона в сети МегаФон в Уральском регионе, предполагаем, что и в Удмуртии оборот голосовых вызовов будет все больше перемещаться в сеть VoLTE.