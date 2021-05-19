Почему в Перми растут цены на квартиры

Новоселье - счастливый момент в жизни. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В самом начале пандемии пермячка Вера Степанова решила позаботиться об улучшении жилищных условий и поменять двушку на окраине Перми на такую же квартиру в центре, пусть и с небольшой доплатой. Мол, цены из-за самоизоляции должны пойти вниз.

Вера жестоко просчиталась. Вопреки ее ожиданиям, цены на недвижимость стали резко расти.

- В итоге свою квартиру я продала, а на новую денег уже не хватило, - сокрушенно говорит она. - И теперь мы вынуждены жить в съемном жилье, и надеяться, что цены все-таки откатятся назад.

Дождется ли она этого?

Ситуацию с ценами на жилье прокомментировал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ РОСТ

По оценкам экспертов, цены на новостройки в Прикамье за год выросли на 25 процентов, а на вторичное жилье - на 15 процентов. Риэлторы признают, что стоимость популярных квартир выросла еще больше. Так происходило не только в Пермском крае, но и по всей стране. Поэтому во многих регионах, в том числе и у нас, решили больше не выдавать льготную ипотеку с госсубсидированием процентной ставки. Власти сочли, что это одна из причин роста цен на квадратные метры.

- В 2020 году спрос на жилье в Пермском крае вырос практически на четверть, - отметил Александр Плаксин. - К его росту привело снижение ставок по депозитам, по льготной ипотеке, ослабление курса рубля, что вызвало инвестиционную активность на рынке недвижимости. Повлиять на снижение цен наше ведомство не может, мы могли бы выдать предписания, если бы на рынке кто-то занимал доминирующее положение. Но этого у нас нет. Мы установили 5 крупных организаций, которые занимают достаточно серьезные доли на рынке - порядка 8 - 10 процентов. Суммарно на них приходится не более 41 процента рынка, то есть он у нас достаточно конкурентен.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ ДАЛЬШЕ?

- Застройщики считают, что цены практически достигли потолка, и до конца года возможен их рост на новостройки максимум в 5 - 8 процентов, - объясняет Александр Плаксин.

Можно ли как-то затормозить ценовой рост? По мнению Александра Плаксина, единственный фактор, на который можно повлиять, - количество площадок для застройки:

- Игроки на рынке оценивают, что их количество уменьшилось на 20 процентов по сравнению с 2019 годом. Над этим, видимо, стоит поработать, потому что увеличение предложения жилья может сдержать цены. Но вот на другие факторы воздействовать сложнее.

Что еще могло повлиять на рост цен на жилье у нас в регионе?

- Помимо увеличения спроса на новостройки, многие застройщики ссылаются на рост стоимости строительно-монтажных работ, - перечисляет Александр Плаксин. - По их словам, подорожали металлопродукция, кабельная продукция, инженерное оборудование, противопожарные двери… Еще один фактор - это вынужденное повышение заработной платы рабочих, которое было вызвано увеличением минимального размера оплаты труда и миграционными ограничениями, когда был запрещен въезд граждан из стран ближнего зарубежья.

Также на рост цен повлиял переход на проектное финансирование, в результате чего застройщики вынуждены работать напрямую с банком.

ВТОРИЧКА ГОНИТСЯ ЗА НОВОСТРОЙКАМИ

Пермские риэлторы единодушны в том, что на новостройки отскок цен вряд ли возможен. Но вот по поводу вторичного рынка - мнения расходятся.

- По новостройкам цены будут либо стоять, либо будет неспешный подъем, а по вторичке возможен небольшой откат цен, - считает исполнительный директор агентства недвижимости «Гранат-Пермь» Эдуард Галеев. - Льготная ипотека с господдержкой, конечно, подстегнула рост цен. На рынке вторичного жилья всплеск цен, на мой взгляд, был спровоцирован на фоне повышенного ажиотажа на первичном рынке. К примеру, чтобы приобрести сейчас однокомнатную хрущевку или брежневку в Мотовилихе на Городских горках придется заплатить 2,5 миллиона рублей, а в начале 2020 года, до старта роста цен, такую квартиру можно было купить за 1,8 - 1,9 миллиона рублей. Сейчас цены на вторичке добрались до пика, который был в 2008 году до кризиса. И в конечном итоге они, на мой взгляд, должны немного откатиться назад. Вопрос только - на сколько. А вот цены в новостройках снижаться не будут, застройщики их продержат до осени, может быть, даже будут увеличивать, поскольку проценты по ипотеке в банках на новое жилье на пунктик-другой, но все равно меньше, чем на вторичное.

- Цены за год, действительно, поднялись стремительно, - говорит пермский независимый риэлтор Сергей Беликов. - Для сравнения: цена на популярную однушку-брежневку в Индустриальном районе, к примеру, до ценового ралли была 1,8 - 1,9 миллиона рублей, а сейчас такая квартира стоит 2,3 - 2,4 миллиона. Думаю, что отыгрываться назад цены не будут - пока лето, они будут стоять. А затем осенью возможен вновь небольшой скачок цен в связи с повышением сезонного спроса. В связи с отменой льготной ипотеки часть потенциальных покупателей с рынка, конечно, уйдет. Но ее влияние на спрос я бы не преувеличивал. Может быть, на вторичном рынке цены немного отскочат назад, ведь летом обычно бывает спад спроса: люди уезжают отдыхать и отвлекают денежные средства на отпуск. Но такой отскок, если и случится, будет не существенным.

Появилось много проблемных квартир

Риэлторы обращают внимание на такую опасность: когда цены стоят, покупатели ищут выгодные предложения и рискуют сделать рискованное приобретение.

- Застройщики цены снижать не будут, и продавцы на вторичном рынке тоже, скорее всего, будут выжидать и присматриваться, - объясняет руководитель отдела продаж АН «Эксперт» Любовь Евгеньевна Тетерина. - После отмены льготной ипотеки с господдержкой уже сейчас чувствуется падение спроса. И кому нужно будет быстро продать квартиру, станет, возможно, предлагать небольшое дисконтирование. Но надо помнить: если квартира выставляется процентов на 10 дешевле рыночной цены, вероятнее всего, могут быть какие-то подводные камни. Например, сейчас на рынке выставляется очень много квартир, которые были приобретены с помощью материнского капитала. Это очень сложно проверить, к сожалению. Потому что Пенсионный фонд не дает в открытом доступе сведения о том, что куда-то перечислял средства материнского капитала. Здесь надо подключать специалистов - риэлторов, юристов, нотариусов, которые смогут разобраться в документах и понять, что при приобретении жилья использовался маткапитал.

Проблема тут в том, что многие продавцы таких квартир не выделили, как это положено, доли в собственности детям. Если приобрести такое жилье, то сделка в дальнейшем может быть расторгнута.