Коронавирус в Перми, последние новости на 19 мая 2021 года: открылись мобильные пункты вакцинации

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По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на утро 19 мая общее число инфицированных коронавирусом достигло 56 202. За предыдущие сутки выявлено 97 новых случаев заражения COVID-19: 25 человек проходят лечение в больницах, 72 – амбулаторно на дому.

В числе 97 новых инфицированных шестеро детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 14 человек, от 30 до 49 лет – 29 человек, 28 в возрасте 50-64 и 20 человек старше 65 лет..

Вновь заболевшие обнаружены в 21 территории региона. Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 43. На втором месте – Краснокамский городской округ, где коронавирус подтвердился у 9 человек. Третье место поделили между собой Пермский муниципальный район и Чусовской городской округ. В каждой из этих территорий инфекция диагностирована у 6 прикамцев.

Инфографика: оперштаб

Выздоровели за минувшие сутки 29 человек, всего же в Пермском крае вылечились от коронавируса 50674 жителя. На лечении в больнице остается 652 человека, в том числе 40 на аппаратах ИВЛ.

937 человек находятся на карантине.

По информации Роспотребнадзора, скончались от коронавируса за сутки еще 7 человек. Всего же с начала пандемии в Пермском крае 2338 летальных исходов от ковида.

В Перми открылись мобильные пункты вакцинации от COVID-19. На этой неделе сделать прививки от новой коронавирусной инфекции можно в автобусах, которые находятся в следующих пунктах:

- Торговый центр «КИТ», ул. Крупской, 79а - 19 мая с 10:00 до 14:00.

- Гипермаркет «Лента», бульвар Гагарина, 65 - 20 мая с 10:00 до 14:00.

- Цирк, ул. Уральская, 112 - 25 мая с 10:00 до 15:00.

- Микрорайон Ива, ул. Сакко и Ванцетти, 93а - 27 мая с 17:00 до 21:00..

А также в здании ТЦ «Карусель», шоссе Космонавтов, 59 - с 18 по 21 мая с 14:00 до 19:00; 22 и 23 мая с 10:00 до 14:00.

Всего, как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, на 19 мая прививку от коронавируса сделали 203 497 жителей. Из них 158124 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины.