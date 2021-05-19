Звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов против объединения Пермского края со Свердловской областью

Антон Богданов: Не вижу в идее объединения рационального зерна. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Едва вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о том, что стране не нужны 85 регионов, и некоторые из них стоит экономически объединить с соседними, как в разных соцсетях стала муссироваться идея объединения Пермского края со Свердловской областью. Дескать, регионы долгое время были единым целым, почему бы снова не собрать осколки разбитой чашки в единый сосуд.

Напомним, изначально Пермская губерния кроме нынешней территории включала в себя 6 уездов, входящих сейчас в состав Свердловской области, в том числе и Екатеринбургский. В 1919 году из ее состава была выделена Екатеринбургская губерния. А в 1923 году Пермская губерния была упразднена, а ее территория включена в состав Уральской области. И лишь в 1938 году вновь появилась самостоятельная Пермская область.

Стоит ли вновь объединять два региона? Об этом мы спросили известных пермяков.

- Мне кажется, что это ерунда, - считает актер и режиссер Антон Богданов, снимавшийся в фильмах «Т-34», «Реальные пацаны», «Елки». - При объединении территории, несамодостаточные, которые нуждаются в помощи, примыкают к более сильным, к «старшему брату». Но и Пермский край, и Свердловская область являются полностью самодостаточными, сильными – добытчиками, производителями. Я не вижу в идее объединения какого-то рационального зерна.

- Я против, - категорически высказался исполнительный директор Театра-Театра Анатолий Пичкалев.

- Историческое соревнование между нашими городами идет уже 300 лет с переменным успехом, - говорит Павел Корчагин, кандидат исторических наук, доцент кафедры древней и средневековой истории России исторического факультета ПГГПУ. - Теперь мы Екатеринбургу уступаем, но, думаю, через несколько десятков лет все исправится. А если мы объединимся, то Пермь будет обречена оставаться райцентром – крупным, но райцентром. А областные власти, находящиеся в Екатеринбурге, будут регулировать развитие нашего города. Мы это уже проходили. В те годы был провал в развитии Перми, от которого мы до сих пор полностью не оправились. Тогда руководство Свердловского облсовета целенаправленно вело политику обрезания бюджета Перми, урезания черты городской застройки. В это время в нашем городе не было построено ни одно многоэтажное здание, только старые надстраивали – городскую администрацию, Центральный гастроном. Так что ни в коем разе снова объединяться со Свердловской областью нам нельзя. Если нам объединяться, то только с прикамскими регионами, например, с Удмуртией.

- Эта идея мне категорически не нравится, - ответила Наиля Аллахвердиева, арт-директор Пермского музея современного искусства PERMM. – Я считаю, что у Перми гораздо более целостный бренд, он обладает идентичностью. У нас есть Пермский край, Пермский период, Пермь Великая... Бренд Перми устойчив и основателен. А Екатеринбург до сих пор не может определиться и переименовать Свердловскую область. Он находится в постоянных разрывах и метаниях и вечно пытается ответить на вопрос: «Кто мы такие?». Правда, в поисках ответа на этот вопрос, екатеринбуржцы ведут себя более динамично. Допустим, мы могли бы объединиться под брендом Урала – Уральская область. Но это сразу бы вызвало негативные ассоциации с «Уральской республикой» Росселя. Я не думаю, что кто-то захочет второй раз войти в эту воду.