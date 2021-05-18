В Перми прошел семинар для Региональных общественных приемных председателя партии «Единая Россия»

Фото предоставлено Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" в Пермском крае

В Перми прошел двухдневный обучающий семинар для руководителей Региональных общественных приемных Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева из Уральского и Приволжского федеральных округов. Участники рассказали об успешных практиках работы с обращениями граждан, обсудили вопросы повышения эффективности приемных в свете поставленных приоритетных задач.

- Я приветствую всех на образовательном семинаре, он первый после большого перерыва, связанного с пандемией, - поприветствовала однопартийцев руководитель Аппарата Председателя Партии «Единая Россия» Жанна Одинцова. - Все вы проделали большую работу. 13 лет назад на съезде было принято решение о создании сети общественных приемных. За это время многое поменялось, но неизменным остается одно - помощь людям, которая только возрастает. В период пандемии на базе общественных приемных были созданы волонтерские центры, и сейчас количество тех, кто хочет стать волонтером, продолжает расти.

Успешным опытом на семинаре делились представители разных регионов: республик Татарстан, Мордовия, Челябинской, Курганской и Тюменской областей. В частности, руководитель челябинской приемной Марина Поддубная рассказала о проекте «Институт наказа» и как командообразование помогает повысить качество работы региональной и местных общественных приемных.

Фото предоставлено Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" в Пермском крае

«В Увельском районе мы реализуем проект «Институт наказа», когда люди собираются на сходах, говорят свои пожелания по улучшению качества жизни. На их основе формируется пятилетняя программа, и каждый квартал депутаты, глава района отчитываются, как идет ее исполнение. Я в первый раз принимаю участие в подобном семинаре, такие мероприятия очень нужны, в первую очередь, – это обмен опытом и общение», - говорит Марина Поддубная.

Сотрудники приемных «каждый день находятся на передовой», заявил врио заместителя секретаря Генсовета партии Дмитрий Кобылкин. А сейчас наступает время, когда их роль возрастает еще больше.

Фото предоставлено Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" в Пермском крае

«В этом году на общественные приемные возложена большая ответственность, - пояснил Дмитрий Кобылкин. - Приемные уже сейчас ведут работу по сбору предложений с граждан в «народную» программу партии. Этому надо уделить особое внимание».

Кстати, Пермь выбрана местом проведения семинара неслучайно: региональная общественная приемная (РОП) Пермского края является одной из лучших в России. Как отметил руководитель приемной Александр Бойченко, только за 2020 год в приемную поступило свыше 88 тыс. обращений, в том числе за счет работы волонтерского центра. Сегодня в регионе действует более 50 местных общественных приемных, выстроено межведомственное взаимодействие с министерствами и ведомствами, что помогает в оперативном решении вопросов граждан.

Фото предоставлено Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" в Пермском крае

«Пермской приемной наработаны большие компетенции и опыт. Это общение онлайн с жителями, с правительством, федеральными ведомствами будем использовать дальше, – сказал Александр Бойченко. – Онлайн-технологии помогают быть ближе к людям и оперативно им помогать. Например, в регионе есть отдаленные населенные пункты, которые находятся в пяти часах пути от Перми. Ехать туда долго. А цифровые технологи помогают людям получать ответы на свой вопрос от министров и депутатов сразу же. Люди видят, как быстро решаются вопросы в этом непростое время и больше доверяют нам».

Дмитрий Кобылкин и Александр Бойченко вручили благодарности за работу от имени Председателя «Единой России» Дмитрия Медведева представителям местных общественных приемных Мотовилихинского и Индустриального районов Перми, а также Городского округа «Город Губаха».

Фото предоставлено Региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" в Пермском крае

Эффективно и оперативно реагировать на вопросы и запросы людей помогает выстроенный диалог с властями. Как краевое правительство видит взаимодействие с РОП на «правительственном часе» рассказали министр информационного развития и связи региона Петр Шиловских, министр социального развития края Павел Фокин и первый замминистра здравоохранения Евгений Рожнев.

Павел Фокин акцентировал внимание на совместной работе в рамках службы социальных участковых. Волонтеры РОП помогли им в прошлом году выявить 149 одиноких пожилых людей, нуждающихся в постоянной помощи. Медицина стабильно занимает место в тройке самых частых тем обращений. Первый замминистра здравоохранения Евгений Рожнев коснулся темы доступности медуслуг, организации кол-центров, оказания неотложной медпомощи, записи к врачу. Министр информационного развития Петр Шиловских рассказал о цифровизации государственных и муниципальных услуг, чем активно пользуется в своей работе РОП.

Пермская приемная первой в стране создала специализированный медиа-центр, в результате работы которого эффективность информационного сопровождения деятельности приёмной выросла в разы. В 2017 году был запущен новый сайт, созданы официальные и тематические группы в соцсетях. Сегодня сайт приемной многие пермяки называют «народным», потому что самая актуальная информация размещается в его разделах. Всё это автоматически попадает в соцсети, таким образом, растёт охват аудитории.

«С огромным удовольствием второй раз принимаю участие в подобном семинаре. Собрались с коллегами из 20 субъектов России. Это единая команда единомышленников, которые помогают людям в решении самых разных вопросов. Были представлены интересные доклады, успешные практики, которые возьмем на вооружение у себя в регионе», - сказал руководитель Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» в Оренбургской области Геннадий Аверьянов.