Вакцинация от коронавируса бесплатна Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Прививку от COVID-19 я решил поставить давно, но если в других регионах ее сделать можно даже в торговых центрах, то у нас в Перми до недавнего времени вакцинировали только в поликлиниках, - говорит пермский преподаватель Валерий Сесюнин. - А мне это очень неудобно, моя районная поликлиника находится далеко, поэтому я ждал, когда в городе начнут работать мобильные пункты вакцинации. Пришел, сделал прививку и очень доволен, что все прошло быстро, спокойно, без всякой записи и дозвонов.

В Перми заработали пункты мобильной вакцинации от коронавируса. «Комсомолка» выяснила, как иммунизация проходит на площади Дружбы в Мотовилихе.

У магазина «Знание» стоит брендированный автобус с вывеской «Здесь проводится вакцинация против COVID-19». С самого утра у входа своей очереди ожидают несколько человек, и пермяки продолжали подходить: «О! Здесь прививки делают? Здорово! Кто последний?»

Самые активные - люди пожилого возраста, но в очередь на прививку выстраиваются и работающие люди, и молодежь. Кто-то заполняет документы, кто-то уже все подписал и ждет своей очереди на вакцинацию. Вся процедура занимает минут 15. Затем нужно полчаса понаблюдать за самочувствием.

В Пермском крае первым компонентом вакцины привиты более 200 тысяч человек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А я работаю рядом, шла на работу, вижу - автобус стоит, сегодня вакцинируюсь второй раз, - объясняет пермячка Елена. - После первой прививки у меня ни температуры, ни болей не было, и сейчас я буду защищена от инфекции.

- За два часа работы мы успели вакцинировать 20 человек, - говорит участковая медсестра городской поликлиники №7 Валерия Груздева. - Принимаем как на первичную вакцинацию, так делаем и вторую прививку тем, кто вакцинировался три недели назад. Сегодня привезли 60 доз первичной вакцины и 23 - второй, но если вакцины не будет хватать на всех желающих, ее быстро подвезут, мы на связи с поликлиникой. Выбрать вакцину не получится, мы ставим только «Спутник V». И так как люди идут активно, мы размораживаем ее и тут же ставим.

Чтобы вакцинироваться, нужно иметь с собой паспорт. Перед иммунизацией заполняется добровольное согласие, где, кроме паспортных данных, нужно сообщить сведения о своем здоровье, вакцинировались ли вы ранее от гриппа и пневмококковой инфекции, имеются ли у вас аллергические реакции, и о том, какие препараты вы принимаете. Для женщин важно указать планирование или наличие желанной беременности и то, кормите ли вы в данный момент грудью.

Затем человека осмотрят: измерят давление, сатурацию, проверят работу легких и только после этого сделают прививку.

- Противопоказания имеются, в основном, это признаки ОРВИ и контакт с заболевшим пациентом, в таких случаях лучше отказаться от вакцинации, а по другим вопросам лучше проконсультироваться у врача, - посоветовали специалисты в мобильном пункте вакцинации.

Важно! Тем, кто сделал прививку, не стоит сразу принимать душ и минимум на три дня отказаться от алкоголя.

ВАЖНО

График работы пунктов ТЦ «Карусель», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж) - до 21 мая с 14.00 до 19.00; 22 и 23 мая с 10.00 до 14.00.

Торговый центр «КИТ», ул. Крупской, 79а (автобус на площади перед ТЦ) - 19 мая с 10.00 до 14.00.

Гипермаркет «Лента», бульвар Гагарина, 65 (автобус на площади перед гипермаркетом) - 20 мая с 10.00 до 14.00.

Цирк, ул. Уральская, 112 (автобус на площади перед Цирком) - 25 мая с 10.00 до 15.00.

Микрорайон Ива (автобус на ул. Сакко и Ванцетти, 93а, около детской поликлиники) - 27 мая с 17.00 до 21.00.

По данным Минздрава, с начала массовой вакцинации в Пермском крае первым компонентом привиты более 200 тысяч человек. Более 154 тысяч из них полностью завершили весь курс иммунизации.