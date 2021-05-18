Депутат ЗС Прикамья и его команда пытаются ускорить строительство долгожданной дороги ТР-53

Жители отдаленных микрорайонов ждут новую дорогу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многочасовые утомительные ожидания в пробках стали обыденностью для жителей восьми микрорайонов Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Доехать от микрорайонов Вышка-2, Молодежный, Левшино, Гайва, Ива-1, Ива-2, поселков Висим и Запруд до центра города можно только по Соликамскому тракту, пропускная способность которого не рассчитана на существующий сегодня автомобильный поток.

Проект проходит экспертизу

Проблема возникла не вчера. О строительстве новой дороги, которая соединила бы отдаленные микрорайоны города с центром, думали еще в 80-е годы прошлого века. Почти десять лет назад об этой идее вспомнили, и появился проект строительства трассы, обозначенной буквами ТР-53. Три года назад депутат Законодательного Собрания Пермского края Алексей Антипов со своим коллегой и помощником Дмитрием Худеньких решили вернуться к этому вопросу.

- Ведь мы оба родились, живем и работаем в этих районах, и хорошо понимаем всю проблематику транспортной доступности, - говорит Дмитрий Худеньких. - К сегодняшнему дню мы продвинулись в решении вопроса о строительстве новой трассы. Вопрос о необходимости ее возведения был рассмотрен на нескольких рабочих группах и комитетах Законодательного Собрания. Пусть не сразу, но проект нашел поддержку и понимание в администрации города Перми, в краевом правительстве, в частности, в Минтрансе. Строительство дороги удалось включить в адресную инвестиционную программу Пермского края с периодом реализации в 2020 - 2029 годах. И это было большим шагом на пути к цели. В бюджет прошлого года удалось заложить финансирование начального этапа работ, и был объявлен конкурс на проектирование строительства долгожданной дороги. Его выиграла одна из лучших компаний-проектировщиков. Сейчас проект «Строительство автомобильной дороги «Переход улица Старцева - проспект Октябрят - улица Целинная» находиться на рассмотрении государственной экспертизы Пермского края. Планируемый срок заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ первого этапа с учетом проведения конкурсных процедур - сентябрь-октябрь 2021 года.

«Просим перенести сроки возведения с 2029 на 2025 год»

- На сегодняшний день выполнена очень важная часть необходимой работы по улучшению транспортной доступности в самых крупных в Перми районах, - отмечает Алексей Антипов. - Но это даже еще не середина пути, о реальной победе можно будет говорить, когда по новой дороге поедут первые автомобили и автобусы. А пока мы готовимся приступить к следующему непростому этапу. Сейчас необходимо довести дело до начала строительства путепровода и его запустить.

Депутат и его помощник делают все для того, чтобы долгожданная дорога была построена как можно быстрей.

- Проект дорогой и сложный, он требует переустройства многочисленных сетей, инженерных коммуникаций, строительства 11 искусственных сооружений, общей протяженностью более 2000 погонных метров, - подчеркивает Дмитрий Худеньких. - И срок строительства планируется длительным. Поскольку эту автодорогу очень ждут жители Перми, мы обратились в Министерство транспорта Пермского края с вопросом о возможности сокращения сроков строительства и переносе его с 2029 года на 2025 год. Главное на данном этапе - найти добросовестного и профессионального подрядчика, который способен будет качественно и в срок выполнить необходимый объем работ. И, конечно, обратить внимание на финансовую составляющую проекта, чтобы при формировании регионального бюджета на будущий год были учтены необходимые суммы. Эти вопросы находятся в зоне постоянного депутатского контроля.