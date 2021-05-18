Антон Немкин: совместные проекты ОНФ и «Цифровой долины Прикамья» направлены на улучшение жизни пермяков

Встреча Антона Немкина с руководством регионального Общероссийского народного фронта.

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ Антон Немкин, инициатор создания «Цифровой долины Прикамья» совместно с командой пермского ОНФ разрабатывает бесплатный конструктор сайтов для районных СМИ. Благодаря этому проекту «районки» смогут увереннее себя чувствовать в сети интернет и участвовать в различных конкурсах на получение грантов.

- Без сайтов местные СМИ не могут конкурировать с региональными, - уверен Антон Немкин. - Также проблема в том, что наличие сайта является важным фактором для получения грантов. Но у районок нет компетенций и денег на разработку сайта. Мы будем им помогать, потому что местные СМИ пишут о локальных проблемах, о которых никто больше не пишет. Для людей это важно.

Этот и другие совместные проекты, направленные на улучшение жизни пермяков, Антон Немкин обсудил во время встречи с руководством и активом регионального Общероссийского народного фронта. В ней приняли участие глава регионального исполкома ОНФ Елена Шлыкова, сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Законодательного собрания Пермского края Ирина Ивенских и член регионального штаба ОНФ в Пермском крае, председатель Пермской краевой организации «Союз журналистов России» Игорь Лобанов.

Благодаря проекту «Школа ИТ-предпринимательства», реализация которого будет проводиться при поддержке экспертов фонда Антона Немкина, одаренные молодые люди получат знания бизнеса и навыки ведения своего дела в области информационных технологий.

Кроме того, в ходе встречи участники обсуждали вопросы благотворительности, работу Пермского научно-образовательного центра и возможность использования его потенциала для развития края.

- Очень рассчитываю, что наше взаимодействие будет продолжаться плодотворно, эффективно и в интересах региона, - сказал Игорь Лобанов.