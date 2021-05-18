«Может расстроить пассажиров с разбитым сердечком». Пермяков решили обучить хорошим манерам

Целующиеся в салоне парочки могут расстроить пассажиров с разбитым сердечком. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Иногда салонные споры у нас разве что в битвы не переходят, - жалуются кондукторы в пермских автобусах. - Поводом для конфликта может стать все что угодно: отсутствие маски, духота, неработающая карта, да и просто неадекватность некоторых пассажиров. Причем, когда страсти закипают не по-детски, тут же включаются камеры на мобильниках, а потом эти некрасивые видео попадают в соцсети.

Чтобы снизить накал недовольства, пермские автобусники придумали интересное ноу-хау. Если раньше с установленных в салоне мониторов пассажирам рекомендовали сделать прививку от гриппа или рассказывали о достопримечательностях, то сейчас начали учить хорошим манерам. Причем - с юмором и ненавязчиво.

И теперь спешащие по своим делам пермяки могут прочитать в автобусе меняющиеся надписи, которые содержат всю ту боль, которую доставляют перевозчикам отдельно взятые пассажиры:

«Постарайтесь не есть в салоне трамвая или автобуса. Рядом с вами могут оказаться голодные пассажиры».

«Используйте наушники. Не все готовы узнать о ваших увлечениях. Почему-то».

«Постарайтесь не целоваться в салоне. Это может расстроить пассажиров с разбитым сердечком».

Пассажиров начали учить хорошим манерам. Ненавязчиво и с юмором. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Не пейте, пожалуйста. У кондукторов - аллергия на пьяных пассажиров».

«Готовьтесь к выходу заранее. По народной примете, прыжок в закрывающиеся двери не сулит удачного дня».

И этот проект неплохо «зашел», конфликтов поубавилось. А вот реакция на меняющиеся надписи разная.

- О, смотри, нам с тобой целоваться в автобусе запретили, - хихикает молодая девушка, показывая спутнику на монитор.

А кто-то просто посмотрит, промолчит, но обязательно задумается.

- Главная задача проекта «Едем вместе» - объяснить пермякам, почему те или иные действия могут создать неудобства другим пассажирам или экипажу автобусов и трамваев, - рассказали «Комсомолке» в департаменте транспорта администрации Перми. - Эти пять надписей - наша версия об этикете, но если и пассажирам есть, что сказать друг другу, то онимогут присылать свои предложения на страницу городского департамента транспорта в соцсетях с хэштегом #едемвместе.