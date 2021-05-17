Коронавирус в Перми, последние новости на 18 мая 2021 года: в городе заработали пункты мобильной вакцинации

Заболевшие коронавирусом есть во вех территориях региона Фото: Артем КИЛЬКИН

С 17 по 21 мая в Перми будут работать мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции. Желающих поставить вакцину будут принимать специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики и Пермской центральной районной больницы.Прививать пермяков будут отечественными вакцинами «ЭпиВакКорона» и «Спутник V» («Гам-КОВИД-Вак») бесплатно.

Тем временем за минувшие сутки в Пермском крае коронавирусная инфекция была выявлена у 94 жителей. В больницы отправили 34 человека, 60 проходят лечение амбулаторно. Положительные тесты на коронавирус получили 8 детей. Скончались от COVID-19 за сутки 9 человек, на лечении в больницах остается 637 пациентов, 45 из них на аппаратах ИВЛ.

Фото: оперштаб

Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 13 территориях региона.

Больше всего заразившихся традиционно в Перми – 49 человек. На втором месте Пермский район, где инфекция диагностирована у 15 прикамцев, в Чайковском – 10 заболевших, в Добрянском городском округе – 7, в Ординском муниципальном округе – 4, в Кишертском муниципальном округе – 2.

По одному заболевшему зафиксировано в семи территориях Пермского края. Это Березники, Губаха, Кудымкар, Кунгур, Куединский муниципальный округ, Кунгурский муниципальный район и Нытвенский городской округ Всего в Пермском крае с начала пандемии и на утро 18 мая выявлено 56105 жителей с коронавирусной инфекцией. Заболевшие есть во вех территориях региона.