«Ну как вы там?» Рассказываем, как завершился сезон в РПЛ у игроков, некогда защищавших цвета пермского «Амкара»

Решение об участии «Амкара» в Профессиональной футбольной лиги в сезоне 2021–2022 будет принято на этой неделе. ФК «АМКАР» Пермь/ВКонтакте

16 мая завершился сезон Российской Премьер-лиги-2020/2021. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит». Путевку в квалификацию Лиги чемпионов УЕФА получил московский «Спартак». В Лиге Европы УЕФА сыграет занявший третье место и взявший Кубок России по футболу московский «Локомотив», а в Лиге Конференций – казанский «Рубин» (4-е место) и «Сочи» (5-е место).

Главными неудачниками сезона стали волгоградский «Ротор» (15-е место) и ФК «Тамбов» (16-е место), окончательно прекративший свое существование. А также московский ЦСКА (6-е место), впервые за 20 лет не попавший в еврокубки.

Посмотрим, как сезон завершили действующие игроки Премьер-лиги, ранее выступавшие в элитном дивизионе за пермский «Амкар» и не понаслышке знакомые нашему болельщику.

Георгий Джикия, Александр Селихов («Спартак», Москва)

27-летний защитник Георгий Джикия, игравший за пермский «Амкар» с 2015 по 2016 год, за последние годы стал настоящим лидером обороны московского «Спартака» и национальной сборной России по футболу. Вместе с «красно-белыми» Джикия заслуженно взял «серебро» минувшего первенства и постарается квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА-2021/2022. Всего он вышел на поле в 28 матчах чемпионата из 30 и два раза – в Кубке России.

Георгий Джикия. Фото: пресс-служба ФК «Спартак»

А вот вратарь Александр Селихов долгое время страдал от проблем со здоровьем и давно потерял статус основного голкипера москвичей. В сезоне он сыграл лишь однажды – в недавнем победном матче против тульского «Арсенала» (1:2). 27-летний голкипер вышел на поле в матче РПЛ впервые с 8 апреля 2019 года.

Александр Селихов. Фото: «Спорт-экспресс»

Михаил Костюков («Рубин», Казань)

Полузащитник Михаил Костюков начал сезон в кризисном «Тамбове», где сыграл 16 игр и забил один гол. Зимой перебрался в Казань – и стал игроком местного «Рубина» под опекой Леонида Слуцкого. В 8 играх за новую команду он, в основном, выходил на замену. Также, как и в «Тамбове», отметился одним голом, и в следующем сезоне поможет своему новому клубу выступить Лиге конференций УЕФА.

Михаил Костюков. Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

За «Амкар» игрок атаки выступал с 2016 по 2018 год, сыграл 38 матчей и забил 6 голов. А также запомнился тем, что забил последний гол «Амкара» до прекращения существования клуба – в стыковом матче против «Тамбова» (0:1), 20 мая 2018 года.

Никита Бурмистров («Сочи»)

Всю первую половину сезона Никита Бурмистров был одним из лидеров атаки сочинского клуба. За 21 матч полузащитник наколотил 6 голов и заслуженно выступит со своим клубом в Лиге конференций УЕФА.

Никита Бурмистров. Фото: championat.com

За «красно-черных» Бурмистров выступал с 2010 по 2012 год, а затем вернулся в 2013 году – в аренду из звёздного махачкалинского «Анжи», где ему не удалось закрепиться в составе. Всего за «Амкар» он забил 9 голов.

Брайан Идову, Дмитрий Хомич («Химки»)

Коренной петербуржец, крайний защитник «Химок» Брайан Идову начал сезон в московском «Локомотиве», откуда потом ушёл в аренду до конца сезона в «Химки». На новом месте игрок оказался сначала в подвале турнирной таблицы. Но затем подмосковная команда под руководством Игоря Черевченко ситуацию исправила. И завершила сезон на комфортном 8-м месте. Играл Идову регулярно и полезно и в 28 играх отличился 3 забитыми голами.

Брайан Идову. Фото: пресс-служба ФК «Химки»

Брайан Идову находился в системе «Амкара» с 2010 по 2018 годы, сыграл за наш клуб 87 матчей и забил 1 гол. Именно в Перми он получил шанс реализоваться в профессиональном футболе и успешно им воспользовался.

Бывший вратарь «Амкара» Дмитрий Хомич прочно занимает место запасного вратаря подмосковного клуба и ни разу не выходил на поле в сезоне-2020/2021.

Андрей Семенов («Ахмат», Грозный)

Один из основных защитников сборной России по футболу и грозненского «Ахмата» Андрей Семенов завершил сезон на 11-й строчке. В минувшем сезоне сыграл 18 матчей и забил два гола. За «Амкар» Семенов играл с 2012 по 2013 год. В 23-х матчах за пермяков забил 1 гол. С 2014 года и по настоящее время выступает за клуб из столицы Чечни, за который провёл уже почти 200 матчей.

Андрей Семенов. Фото: globallookpress.com

Бранко Йовичич («Урал»)

Сербский полузащитник Бранко Йовичич вернулся в Премьер-лигу осенью 2020 года. Экс-«амкаровец» подписал контракт с клубом нашего географического соседа - с екатеринбургским «Уралом». В 19 играх за новый клуб серб голами не отметился и задолго до финиша чемпионата обосновался со «уральцами» на безопасном 12-м месте.

Бранко Йовичич. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Бранко Йовичич выступал за Амкар с 2014 по 2017 год. В составе «красно-черных» серб провёл 58 матчей, в которых забил четыре гола. Затем уехал играть на родину – за белградскую «Црвену Звезду», куда перешел из «Амкара» за 500 тыс. евро.

Алексей Никитин, Павел Аликин («Уфа»)

В многострадальной «Уфе» минувшего сезона экс-«амкаровец» Алексей Никитин стабильно выступает уже 6 лет. В прошедшем сезоне сыграл 23 игры, но голами не отметился. Опытный 36-летний коренной пермяк Павел Аликин вышел на поле за «Уфу» 10 раз и забил 1 гол. За уфимский клуб он выступает с 2011 года и провел за команду более 200 игр.

Алексей Никитин. Фото: пресс-служба ФК «Уфа»

Артур Нигматуллин («Арсенал», Тула)

Еще в прошлом сезоне Нигматуллин приобрел статус запасного вратаря туляков. В тяжелом сезоне, когда команда спаслась от вылета только в последнем туре, сыграл в 9 играх за «оружейников» и пропустил 17 голов. Артур Нигматуллин был голкипером «Амкара» в сезоне-2017/2018, на самом закате того-самого клуба. Сходу проявил себя в лучших чертах и стал любимцем пермских болельщиков.

Артур Нигматуллин. Фото: пресс-служба ФК «Арсенал»

Бонус: Максим Канунников («Крылья Советов»), Павел Комолов, Михаил Гащенков («Нижний Новгород»)

Вместо покинувших РПЛ «Ротора» и «Тамбова», в следующем сезоне в «элите» сыграют самарские «Крылья Советов» и «Нижний Новгород».

«Крылья Советов» феерично выиграли ФНЛ (вторую по силе лигу российского футбола), набрав 101 очко. Это абсолютный рекорд турнира. В составе «крылышек» находится некогда молодой и перспективный Максим Канунников. Однако полузащитник сыграл за самарцев всего в трёх матчах ФНЛ и результативными действиями не отметился.

Павел Комолов играл за «Амкар» с 2015 по 2018 год и провел 65 матчей, отметившись двумя голами. Михаил Гащенков пополнил состав «красно-чёрных» в 2017 году и играл за наш клуб вплоть до мая 2018 года. На его счету также 2 гола.

Павел Комолов. Фото: пресс-служба ФК «Нижний Новгород»

Любимец пермских болельщиков, полузащитник «Нижнего Новгорода» играл много, но чаще выходил на замену, чем начинал матч в основе. Всего на его счету 28 игр. Вместе с ним в «Нижнем Новгороде» играл Михаил Гащенков. Он также провел 28 матчей в составе «НН», но отметился двумя забитыми голами.

Михаил Гащенков . Фото: пресс-служба ФК «Нижний Новгород»

А что с «Амкаром»?

Напомним, что недавно возродившийся пермский «Амкар» уже подал заявку на лицензирование в ПФЛ, которая со следующего сезона слегка изменит свое название и станет вторым дивизионом ФНЛ. Результаты лицензирования должны были быть объявлены сегодня, 17 мая. Однако комиссия по лицензированию РФС (Российского футбольного союза) перенесла заседание на 20 мая из-за большого количества заявок, полученных от разных клубов.

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