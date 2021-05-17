Цифровизация способна повысить безопасность и качество жизни пермяков

Дмитрий Кобылкин встретился с участниками предварительного голосования партии «Единая Россия».

В Перми побывал врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин. Он встретился с участниками предварительного голосования партии «Единая Россия». Всего на праймериз в Пермском крае поступило более 750 заявок. Это, по словам Дмитрия Кобылкина, означает, что конкуренция будет высокой. Принять участие в предварительном голосовании решили представители самых разных профессий: врачи, деятели науки и культуры, волонтеры. Довольно много заявок подали молодые люди.

- Обновление партии, приток в нее молодежи - это очень важный триггер развития нашей политической силы, признак доверия, которое она вызывает и силы, - считает Дмитрий Кобылкин. - Пандемия показала, что у нас прекрасная молодежь, овладевшая современными технологиями и умело обращающая их на пользу людям.

Как технологические решения могут помочь жителям Прикамья, в ходе встречи рассказал член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, автор проекта «Цифровая долина Прикамья» Антон Немкин.

Одна из проблем, встающих в современном мире перед людьми, особенно пожилого возраста, - риск попасть на удочку мошенников. Чтобы помочь пенсионерам и другим людям сберечь их деньги, сейчас разрабатывается цифровая платформа, позволяющая избежать неправомерных списаний средств с банковских карт.

- Мы все больше переходим к электронным платежам, к цифровой оплате услуг и товаров. Считаю, что необходим дополнительный фильтр для подобных платежей, позволяющий минимизировать как количество ошибочных списаний, так и снизить риск злоупотреблений и мошенничества, - рассказал Антон Немкин.

Также цифровизация может быть использована при реализации социально-значимых проектов в Пермском крае. Этому, в частности, может помочь создаваемый Антоном Немкиным проект «Цифровая долина Прикамья». Один из таких проектов из них - «Школа ИТ-предпринимательства», благодаря которому молодежь Пермского края сможет бесплатно получать знания и умения в области информационных технологий.

По мнению Антона Немкина, в Пермском крае много социально-значимых проектов, которые можно вывести совершенно на новый уровень, благодаря технологиям цифровизации. Все они работают на поддержку людей, и очень важно расширить их возможности для того, чтобы эта помощь стала еще более доступной и значимой.