Убийство произошло в сквере имени Джавахарлала Неру Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в понедельник, 17 мая, в Екатеринбурге в сквере имени Джавахарлала Неру мужчина напал с ножом на прохожих и убил троих человек. Задержать преступника смогли военные и полицейские.

Во время задержания подозреваемый с ножом в руках пытался оказать сопротивление сотруднику правоохранительных органов, но злодея обезвредили. Сейчас следователи выясняют, из-за чего он напал на людей. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух или более лиц», а также по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Местная жительница говорит, что в этом сквере регулярно происходят конфликты на пьяной почве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Личности нападавшего и одного из его жертв уже установлена.

- Нападавшим оказался житель села Ерзовское Туринского района Свердловской области гражданин Кукушкин, 1987 года рождения, официально не трудоустроенный и не судимый, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - В настоящее время с ножевым ранением он находится на операции в 23-й горбольнице Екатеринбурга. Одним из погибших оказался 34-летний житель Пермского края по фамилии Бархутдинов.

Кукушкин родом из Туринского района. Фото: личная страница мужчины ВКонтакте

Нашим коллегам из Екатеринбурга удалось поговорить с сестрой подозреваемого в жестокой расправе мужчины. Она подтвердила, что ее брат устроил резню в сквере Джавахарлала Неру.

- Да, это был мой брат Александр, - сообщила корреспонденту КП-Екатеринбург сестра подозреваемого.

Один из погибших - житель Прикамья Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации от очевидцев, мужчина перерезал своим жертвам горло. На месте происшествия продолжает работу усиленная следственно-оперативная группа в составе сотрудников территориального отдела СКР, следователей-криминалистов регионального следственного управления.

- В ходе осмотра места происшествия применена криминалистическая техника для обнаружения вещественных доказательств. По делу назначены необходимые судебные экспертизы, в том числе для определения точных причин смерти погибших граждан. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.