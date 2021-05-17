«Цифра» сделает медицину более доступной

Поздравить коллектив поликлиники №4 с Международным днем медицинской сестры приехал Антон Немкин, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

Новая детская поликлиника появится скоро в Кировском районе Перми. Она будет открыта на улице Шишкина, 20.

- Новая поликлиника рассматривается как «точка роста» всей педиатрии Кировского района, в том числе и в плане внедрения «цифры», - отметил главный врач детской поликлиники №4 Григорий Цепаев.

Речь о «цифре» возникла не случайно. Поздравить коллектив поликлиники №4 с Международным днем медицинской сестры приехал Антон Немкин, член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Он осмотрел строящееся здание, а также побывал в действующем корпусе, вручил медсестрам цветы, поблагодарил их за героическую работу в период пандемии и отметил, что новые технологии обязательно должны сделать их незаменимый труд более легким и эффективным во благо здоровья людей.

Сегодня в отрасли здравоохранения уделяется большое внимание внедрению цифровых технологий. Это должно сделать медицинскую помощь более доступной и оперативной, сохраняя при этом должное качество медицинских услуг. По мнению Антона Немкина, здравоохранение – одна из тех сфер, в которых технологии дают конкретный ощутимый людьми эффект, пользу для людей прямо здесь и сейчас.

- Благодаря цифровизации телемедицинские консультации «врач - пациент» станут доступны для всех жителей, где бы они ни жили, - объясняет Антон Немкин.- Кроме того, это возможность проведения консилиумов онлайн – в сложных ситуациях это позволит привлекать лучших специалистов из любой точки страны.

Также Антон Немкин заметил, что благодаря «цифре» электронные медицинские документы будут передаваться в уполномоченные органы без участия пациента.

- Речь идет, например, о рецептах на лекарства, родовых сертификатах и прочих документах. Люди смогут быстро, в режиме онлайн, прикрепляться к медучреждению, записываться на вакцинации и диспансеризации. Видеть результаты анализов, осмотров и консультаций врача в личном кабинете. Здравоохранение станет доступнее, удобнее и качественнее.