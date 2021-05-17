«Это классное чувство – достигать цели». В Перми студенты вузов поделились с выпускниками секретами успешной сдачи ЕГЭ

Встреча произошла в пермском Кванториуме. Фото: Минобр.

- Я сильно волновался перед каждым экзаменом, но, на самом деле, зря это делал, - объясняет студент 1 курса Пермского классического университета Олег Неволин. - Я приходил на экзамен, расслаблялся и спокойно решал тест. Больше всего волновался перед математикой, но когда пришел, понял, что все это знаю, все решу. Я много занимался и в итоге сейчас учусь на первом курсе мехмата на бюджете.

Предстоящие экзамены – корвалольная пора для выпускников школ и их родителей. Чтобы снять напряжение и успокоить ребят, которым предстоит сдавать ЕГЭ, в Перми прошла необычная встреча: ребята, которым предстоит пройти это испытание, встретились с теми, у кого сдача ЕГЭ уже позади.

Это встреча произошла в пермском Кванториуме, где собрались одиннадцатиклассники, которые будут сдавать физику или информатику. А делились опытом с ними студенты пермских вузов, которые получили высокие баллы на ЕГЭ и теперь учатся в универтитетах.

Встреча прошла в рамках всероссийской акции «100 баллов для победы». В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в центральном мероприятии акции приняли участие ребята из одного класса Политехнической школы «Фотоника» (№ 93).

- Главное, что выпускники получают ответы на вопросы и понимают, что готовы, что ЕГЭ – это не катастрофа, - говорит Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - На таких встречах мы рассказываем о пермских вузах. Это возможность представить наши сильные стороны, рассказать о предприятиях-потенциальных работодателях.

Раиса Кассина: на таких встречах выпускники получают ответы на вопросы и понимают, что ЕГЭ – это не катастрофа. Фото: Минобр.

- Одна из основных задач регионального правительства – создать условия для того, чтобы ребята оставались учиться и работать в Пермском крае, - отмечал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. - Для этих целей профильным ведомствам необходимо проработать мероприятия по привлечению молодых специалистов в отрасли, а также регулярно формировать учебным заведениям кадровый запрос. Нужно выстроить систему взаимодействия, чтобы вузы и учреждения СПО понимали, какие профессии востребованы в регионе.

- Каждый может сдать экзамены на максимальный балл, если будет работать в полную силу, - считает выпускник Соликамской гимназии №2 Илья Климашевский, который сдал два экзамена на 100 баллов и сейчас учится на 1 курсе МИФИ (Московский Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ») по направлению «Ядерная физика и технологии».

Илья записал видеообращение: «Не надо себя жалеть. У вас итак осталось мало времени, потрудитесь и бросайте ту мысль, что вы все сделали, достаточно на сегодня. Нет, делайте все до конца, сидите до позднего вечера, но готовьтесь к ЕГЭ. Вы знаете, какое это классное чувство, сидеть и осознавать, что вы достигли поставленной цели. Если вы думаете, что уже все сделали – нет, это не так».

- Такие встречи с людьми, кто уже прошел через период ЕГЭ, помогают настроиться эмоционально. Мы смогли немного отвлечься от учебы, пообщаться в неформальной обстановке. - Теперь я и мои одноклассники уверены в своих силах, мы справимся! – говорит одиннадцатиклассник Александр Конюшков.

Также на встрече присутствовал проректор по учебной работе Пермского национального исследовательского политехнического университета Николай Лобов.

- Большинство ребят подняли руки на вопрос «Кто останется в Пермском крае?». Радует, что все они нацелены на наше образование. Для студентов вузов, набравших выше 225 баллов по техническим направлениям, предусмотрена губернаторская стипендия более 5 тыс., можно заявиться на конкурсной основе на повышенную губернаторскую стипендию в 11 тыс. рублей, – добавил он.

Напомним, этот год объявлен Годом науки и технологий, кроме того, 60 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос. Поэтому было решено провести встречу на тему «Космоса». Ребята собирали ракеты на память, как символ движения к заданной цели с невозможностью изменить направление. Акция проводится по инициативе Рособрнадзора. В этом году она прошла в седьмой раз на базе детского технопарка «Кванториум».