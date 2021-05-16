Коронавирус в Перми, последние новости на 17 мая 2021 года: число заболевших COVID-19 в Пермском крае перевалило за 56 тысяч

Новые заболевшие выявлены в 14 территориях региона. Фото: Мария ЛЕНЦ

По последним данным на утро 17 мая, число заболевших коронавирусов в Пермском крае достигло 56 011.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 95 новых сулчаев заражения коронавирусом. Из них 31 - мужчины, 64 – женщины. Также среди заболевших 6 детей. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших с ними лиц определен.

Фото: оперштаб

Новые заболевшие выявлены в 14 территориях.

Традиционно больше всего заболевших в Перми - 63 человека. На втором месте по заболеваемости Чайковский, где COVID-19 диагностировали у 14 человек. В Большесосновском районе и Лысьве коронавирусом заболели по 3 человека. По два случая COVID-19 выявлено в Березниках и Октябрьском округе. По одному заболевшему зафиксировано – в Пермском районе, Ординском, Уинском, Добрянском, Сивинском, Суксунском, Бардымском и Чернушинском округах.