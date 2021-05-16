Загорелись сараи и гаражи: в Пермском районе произошел крупный пожар

На место ЧП выезжали 14 спецавтомобилей и 47 человек. Фото: скриншот видео

В воскресенье, 16 мая, на улице Парковой в деревне Ванюки Пермского районе произошел крупный пожар. Очевидцы сняли видео с места происшествия и вызвали пожарных. В пресс-службе ГУ МЧС по Пермском краю рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 16.40.

- Когда на место приехало первое подразделение, огнем были охвачены деревянные сооружения - овощные ямы и сараи. Также горели деревянные и капитальные гаражи. Пожар удалось локализовать в 18.56. В тушении участвовали 47 человек и 14 единиц техники, в том числе от МЧС России – 34 человека и 8 единиц техники. Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Угроза распространения пламени на жилые строения отсутствует. Погибших и пострадавших нет, - сообщили в краевом МЧС.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Пермскому краю, которые выясняют причины и обстоятельства возникновения пожара.

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