Коронавирус в Перми, последние новости на 16 мая 2021 года: за сутки госпитализированы 22 человека

В Пермском крае 615 человек с коронавирусом остаются на лечении в больницах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В крае выявили 96 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки. Госпитализировали 22 человека, амбулаторно на дому лечатся - 74. Среди заболевших 6 детей. С начала пандемии положительные тесты на коронавирус получили 55 916 жителей региона.

Скончались от опасной инфекции 9 пациентов, 615 остаются на лечении в больницах, их них 45 - на аппаратах ИВЛ.

Инфографика: оперштаб.

За прошедшие сутки коронавирус выявлен у жителей 17 территорий Пермского края. Больше всего заболевших в Перми - 42 человека, в Большесосновском муниципальном районе 13, в Чусовском городском округе и в Березниках по 6. В Добрянском городском округе заболели 5 человек, в Красновишерске 4, в Лысьвенском и Чайковском по 3 новых случая.

В Губахе, Краснокамском и Соликамском городских округах и Сивинском и Карагайском муниципальных округах по 2 заболевших, в Кунгуре, Александровском и Нытвенском городских округах и Пермском муниципальном районе по одному.